Ayacucho FC no pudo ante Gremio en la ida de la fase 2 de Copa Libertadores y terminó cayendo por el doloroso marcador de 6-1. El equipo de Porto Alegre no dejó respirar ni un segundo a los dirigidos por Walter Fiori que, a pesar de anotar el descuento, no pudieron con el poderío brasileño. Quedaron con muy pocas opciones para el encuentro de vuelta.

Tras el partido disputado en el Arena do Gremio, Minzum Quina, futbolista que anotó el descuento para los ‘Zorros’ conversó con los medios de Conmebol y reveló cuáles son las expectativas de cara al partido de vuelta.

“Tenemos ilusión, tenemos ganas. Hay que seguir peleando hasta el final. Yo creo que nada está dicho aunque el resultado es, muy, demasiado, 6-1, pero bueno, las ganas están y todavía hay que jugar el partido de vuelta”, explicó el defensor.

La vuelta, el 16 de marzo, se disputará en Quito, porque el gobierno peruano prohibió el ingreso de gente desde Brasil debido a la nueva cepa del coronavirus que cada día se extiende en nuestro territorio.

El ganador se enfrentará en la tercera ronda, la última antes de la fase de grupos, al vencedor entre el chileno Unión Española y el ecuatoriano Independiente del Valle.

Con este resultado, Gremio igualó la mayor goleada de su historia en la Libertadores, el 6-1 que le endosó al venezolano Universidad de los Andes en 1984.

Sin lamentos, Gremio, que está en fase de reestructuración, hizo lo que tenía que hacer ante un rival frágil, que prácticamente no ofreció peligro, y con mucha menos historia.

Gremio 4-1 Ayacucho FC: gol de Minzum Quina. (Video: Sport)