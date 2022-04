Ayacucho vs. Sao Paulo EN VIVO vía ESPN 4: se enfrentan este jueves 7 de abril desde las 7:30 p. m. (hora peruana) por la primera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana 2022. El partido también será transmitido por beIN Sports, Star Plus y Directv GO, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles, en este minuto a minuto.

Las acciones se desarrollarán en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco y el árbitro ecuatoriano Augusto Aragón será el encargado de impartir justicia. Recordemos que este grupo del torneo es completado por Everton de Chile y Jorge Wilstermann de Bolivia, clubes que registraron un empate 1-1 en su duelo del último martes.

DÓNDE VER AYACUCHO VS. SAO PAULO - CANALES

Argentina: ESPN2, Star+

Bolivia: Star+

Brasil: CONMEBOL TV, NOW NET e Claro

Chile: Star+, ESPN2

Colombia: Star+

Ecuador: Star+

Internacional: Bet365

Paraguay: Star+

Perú: ESPN 4, Star+

España: DAZN

Estados Unidos: beIN SPORTS XTRA, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay: Star+

Venezuela: Star+

AYACUCHO FC VS. SAO PAULO - HORARIOS

Estados Unidos – 5.30 p. m. hora de Los Ángeles

México – 6.30 p. m.

Estados Unidos – 7.30 p. m. hora de Texas

Perú – 7.30 p. m.

Ecuador – 7.30 p. m.

Colombia – 7.30 p. m.

Estados Unidos – 8.30 p. m. hora de Miami

Bolivia – 8.30 p. m.

Chile – 8.30 p. m.

Paraguay – 8.30 p. m.

Venezuela – 8.30 p. m.

Uruguay – 9.30 p. m.

Argentina – 9.30 p. m.

Brasil – 9.30 p. m.

Inglaterra - 1.30 a. m. (viernes 8 de abril)

España – 2.30 a. m. (viernes 8 de abril)

Italia – 2.30 a. m. (viernes 8 de abril)

Ayacucho FC ha sido irregular en el inicio de esta temporada, bajo las órdenes del entrenador Alejandro Apud, aunque igual el equipo supo sacar buenos resultados. El pasado viernes, el plantel obtuvo un triunfo por 3-2 en casa sobre UTC, con una gran remontada en la segunda parte.

Los goleadores fueron Robert Ardiles y los uruguayos, Nicolás Royón y Cristian Techera. Precisamente, este último es el máximo artillero de los ‘Zorros’ en la Liga 1, sumando cinco celebraciones, además de una anotación más en la Copa Sudamericana: descontó en la derrota 3-2 ante Sport Boys en la fase eliminatoria.

En la mencionada etapa, el elenco ayacuchano fue muy inteligente jugando en casa y respondió ante la adversidad como visitante para poder avanzar, detalles que serán fundamentales para los enfrentamientos que tendrá por delante. En ese sentido, la labor defensiva será vital, por lo que Aldair Salazar y Minzun Quina deben lucir su mejor versión.

Por su parte, Sao Paulo es uno de los candidatos a ser protagonista de la Sudamericana, pese a los problemas en la dirigencia que vivió en el último tiempo. La plantilla encabezada por el técnico Rogério Ceni llega en buen ritmo, dado que ha disputado un total de 18 encuentros este año.

De ese total de presentaciones, el ‘Tricolor’ sumó 11 victorias, tres empates y cuatro derrotas, entre la Copa de Brasil y el campeonato Paulista. Uno de los tropiezos más duros del equipo fue justamente en el torneo estatal, el pasado fin de semana, al caer goleado por 4-0 en la visita a Palmeiras.

Sao Paulo venía de imponerse por 3-1 en la ida y era favorito a quedarse con la corona, pero sorpresivamente no supo sostenerse. Ahora, el cuadro brasileño buscará redimirse, liderados por el experimentado Éder y el goleador Jonathan Calleri, las principales armas de ataque; además de Alisson, Patrick y Emiliano Rigoni, quienes resaltan en la zona creativa.

AYACUCHO VS. SAO PAULO 2022: ALINEACIONES POSIBLES

Ayacucho FC: Espinoza; Salazar, Magallanes, Quina, Chávez, Morales, Barrios, Mendieta, Techera, Royón y Arce.

Sao Paulo: Jandrei; Rafinha, Diego, Arboleda, Santos; Igor Gomes, Pablo Maia, Emiliano Rigoni, Alisson; Jonathan Calleri y Éder.

