Ayacucho vs Sport Huancayo EN VIVO y ONLINE por la Liga 1 | Sigue aquí todas las incidencias del partido entre Ayacucho vs Sport Huancayo por la fecha 4 de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Ambos equipos se medirán este domingo 2 de marzo a la 1:00 p.m. en el estadio Eloy Molina Robles Huanta, ubicado en Ayacucho. En esta ocasión, Ayacucho jugará de local y ubicándose en el puesto 10 de la tabla, tras dos derrotas y una victoria. Por el contrario, su oponente Sport Huancayo es sétimo en la tabla con resultados similares a Ayacucho, una victoria y dos derrotas. ¿Dónde ver Ayacucho FC vs Sport Huancayo EN VIVO? Podrás sintonizar el partido a través de Liga 1 Play o Liga 1 Max. También pudes seguir minuto a minuto el partido desde nuestra nota de El Comercio.