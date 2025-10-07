Jean Pierre Maraví
Jean Pierre Maraví

“¡Qué vivan los del Sport Boys!”: Del Callao al Super Bowl, el día que Bad Bunny puso a bailar a la Juventud Rosada en el aniversario 90 de la ‘Misilera’
"¡Qué vivan los del Sport Boys!": Del Callao al Super Bowl, el día que Bad Bunny puso a bailar a la Juventud Rosada en el aniversario 90 de la 'Misilera'

Callao, 28 de julio de 2017. Bajo la noche fría del invierno peruano, el campo principal del Complejo Deportivo Gualberto Lizárraga se convirtió en un átomo vibrante de música urbana y devoción rosada. El Sport Boys celebraba su nonagésimo aniversario (90 años) y había invitado a un joven prometedor: Bad Bunny. Esa noche, el astro puertorriqueño entonó —entre otros temas— “Tú no metes cabra”, “Me acostumbré”, “Diles” y “Diabla”. Para muchos, fue apenas un concierto para el recuerdo local; para él, un pantallazo de lo que vendría.

