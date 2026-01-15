Universitario de Deportes sigue preparándose para asumir de la mejor manera la temporada 2026. No obstante recibió una mala noticia en las últimas horas.

Durante los entrenamientos de este jueves 15 de enero, Héctor Fertoli sufrió una lesión en el hombre que le impidió seguir en las prácticas.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

Aunque el club ‘crema aún no conoce el pronóstico ni la real dimensión de la lesión, se estima que tarde de 2 a 3 semanas en volver a las canchas.

De esta manera, podría perderse la ‘Noche Crema 2026′ el próximo 24 de enero, en donde la U enfrentará a U. de Chile.