Alianza Lima debutará en la Liga 1 2026 frente a Sport Huancayo este viernes 30 de enero e iniciará su camino por el campeonato nacional.

Sin embargo, a todos los problemas surgidos en la pretemporada, se le suman dos más a Pablo Guede a solo un día del duelo ante el ‘Rojo Matador’.

El club ‘íntimo’ anunció mediante un comunicado en sus redes sociales las lesiones de Jesús Castillo y Josué Estrada.

“En el duelo ante Inter Miami por la Noche Blanquiazul, nuestro futbolista Jesús Castillo sufrió una lesión durante el partido”, informó el comunicado.

“Los estudios médicos posteriores confirmaron que el volante blanquiazul sufrió un desgarro parcial del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda”, indicó.

Asimismo, sobre Josué Estrada afirmó: “Durante los últimos días, Josué Estrada sufrió una tendinitis en la rodilla derecha”.

Debido a estas lesiones ambos jugadores no viajarán a Huancayo para el debut de Alianza Lima en la Liga 1.