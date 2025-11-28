Ver Balón Rosa vs Estrellas Cremas EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido por la fecha 3 del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol en el CARFIP de Chorrillos. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, sábado 29 de noviembre de 2025, a las 11:00 de la mañana (hora peruana). ¿Dónde ver? La transmisión del partido va exclusivamente por el Facebook de El Comercio.

El Comercio, en alianza con Repsol e Igma Sports, organiza la segunda edición del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol, un torneo para niñas entre 10 y 13 años que busca impulsar el desarrollo del fútbol femenino en Perú. Esta iniciativa sub-13 tiene como objetivo brindar un espacio competitivo, seguro y formativo, donde las pequeñas jugadoras puedan mostrar su talento y crecer dentro del deporte.

En esta edición participan 12 equipos, entre los cuales se encuentran Soccer Tingo, Estrellas Crema, Colegio San Agustín, Balón Rosa, Ciclista Lima FC, Club Real Brío NTC, Sport Neciosup, Academia Femenina Paz y Amistad, Villa Libertad Girls, EFB Girls, Colegio Sagrada Familia de Ventanillas y EF Valquiria. El campeonato se llevará a cabo del 22 de noviembre al 6 de diciembre en el CARFIP de Chorrillos, un complejo deportivo bien equipado que ofrecerá condiciones óptimas para los partidos.

La primera edición ya demostró una gran acogida, con historias inspiradoras de equipos como AS Tingo, de Tingo María, que se desplazaron grandes distancias para participar. Las organizadoras destacan la importancia de masificar el fútbol femenino desde las bases: según declaraciones recogidas por El Comercio, este tipo de torneos ayuda a visibilizar a las jóvenes futbolistas y a fortalecer el compromiso de sus familias.