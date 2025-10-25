Universitario de Deportes está a un solo paso de coronarse tricampeón. El conjunto ‘crema’ se encuentra en Tarma para disputar el duelo ante ADT por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1.

Fiel a su estilo, la hinchada de la ‘U’ organizó un banderazo en los exteriores de la concentración previo al duelo que podría llevarle otra estrella a institución.

Así se vive la fiesta en Tarma

Así se vive el banderazo de los hinchas de Universitario a las afueras del Hotel Los Portales de Tarma.



El plantel de Universitario se unió al banderazo que realizan sus hinchas en Tarma. Se calcula un aproximado de 10 mil cremas han llegado para ver el partido contra ADT.



