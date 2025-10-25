Universitario de Deportes está a un solo paso de coronarse tricampeón. El conjunto ‘crema’ se encuentra en Tarma para disputar el duelo ante ADT por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1.
Fiel a su estilo, la hinchada de la ‘U’ organizó un banderazo en los exteriores de la concentración previo al duelo que podría llevarle otra estrella a institución.
Así se vive la fiesta en Tarma
