Entre el 5 al 9 de enero del 2026, el Barça Academy Camp regresa al Perú en el Colegio St. George’s School, sede Villa. Niños y niñas de 6 a 18 años tendrán la oportunidad de entrenar bajo la metodología oficial del FC Barcelona.

Este regreso reafirma el vínculo entre el club y el país, y consolida a Lima como una de las sedes más importantes del proyecto Barça en América.

“Volver a Perú es una alegría enorme. Es un país que transmite una pasión por el fútbol y por el Barça que nos hace sentir privilegiados”, señaló Diego Sarrade, Director General de Barça Academy Perú.

En esta nueva edición, además de los entrenamientos, los participantes más destacados podrán acceder a 16 cupos para vivir una experiencia internacional como las Clinics Elite en Barcelona, elegidos directamente por entrenadores del club.

Entrenadores oficiales del FC Barcelona estarán a cargo de impartir las sesiones. Durante cinco días, niños y jóvenes vivirán una inmersión completa en la metodología Barça, con entrenamientos técnico-tácticos, juegos en equipo y espacios de convivencia que reflejan los valores del club: humildad, esfuerzo, ambición, respeto y trabajo en equipo.

El Barça Academy Camp Lima 2026 ofrecerá 144 cupos, con turnos de mañana (8:00 a. m. a 11:00 a. m.) y tarde (2:30 p. m. a 5:30 p. m.). Cada participante recibirá dos uniformes, kit de bienvenida, diploma y la posibilidad de ser seleccionado para entrenar en Barcelona. Las inscripciones se abrieron el 28 de octubre de 2025 y, como en ediciones anteriores, se espera que los cupos se agoten rápidamente.

Para mayor información del campamento ingresar a: https://barcaacademycampsperu.com/ . Esta es una gran oportunidad para que niños y jóvenes vivan una experiencia única, mejoren sus habilidades y representen al Perú en los torneos internacionales más emocionantes del FC Barcelona.

