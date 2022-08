El clásico del fútbol peruano está cada vez más cerca. Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentarán este domingo 04 de septiembre por segunda vez en el año. El partido está programado para que inicie a las 3:30 p.m. (hora peruana) en el estadio Alejandro Villanueva.

Alianza Lima llega en un buen momento, a pesar de empatar ante UTC en Cajamarca, con un penal polémico en contra en el epílogo del encuentro. Los ‘íntimos’ quedaron listos para el clásico sin ninguna ausencia y con un posible regreso, el de Jefferson Farfán.

En los últimos días, se rumoreaba que la ‘Foquita’ podía volver a las canchas ante Universitario, es más, cuando le consultaron si jugaba el clásico respondió que era sorpresa, dejando así, la puerta abierta para su regreso de ‘Jeffri’ al terreno de juego.

Sin embargo, Hernán Barcos, compañero de Farfán afirmó que no conoce sobre la situación del delantero. “Farfán todavía no ha entrenado con nosotros, no se cual es su situación, si va a estar o no para el Clásico, eso dependerá del comando técnico”, declaró para Ovación.