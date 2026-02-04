Barcos sobre rumores de conflicto en interna de Alianza: “Con nadie dejé de hablar hasta el último día que me fui”

Hernán Barcos rompió su silencio y aclaró las versiones que circularon tras su salida de Alianza Lima y que lo señalaban como protagonista de conflictos con varios compañeros.

El experimentado delantero habló en el programa La Fija, donde negó tajantemente haberse peleado con integrantes del plantel y explicó que las discusiones que se dieron fueron situaciones normales propias del fútbol profesional.

“Se habla de que yo me peleé con los compañeros, que me peleé con todo el mundo, que no hablaba con nadie. Nunca dejé de hablar con ningún compañero. Hemos discutido situaciones normales, como se discute en cualquier vestuario”, sostuvo el atacante.

“Siendo capitán y un líder positivo, no puedo estar con un grupito sí y con otro no"

Hernán Barcos

El ahora delantero del FC Cajamarca remarcó que, pese a posibles desacuerdos deportivos, jamás rompió relaciones con ningún integrante del grupo, ni siquiera con aquellos con quienes pudo tener diferencias.

“Con nadie dejé de hablar hasta el último día que me fui. A todos les deseé mucha suerte”, agregó.

Asimismo, destacó que su rol como capitán lo obligaba a mantener una postura integradora dentro del plantel, más allá de afinidades personales.

“Yo no soy así. Siendo capitán y un líder positivo, no puedo estar con un grupito sí y con otro no. Tengo que estar con todo el mundo, aunque no le caigas bien a todos. Siempre traté de estar con todos”, explicó.