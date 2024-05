Juan Manuel Lillo era el técnico español del Atlético Nacional de Medellín y en una conferencia de prensa dejó esta reflexión, ad hoc para toda circunstancia. Precisa contra la ligereza. Hablaba Lillo, que alguna vez fue tentado de dirigir al fútbol en el Perú, sobre el derecho a opinar:

“...lo que es respetable es el derecho a opinar, pero no todas las opiniones son respetables... Que yo, sobre el proceso de crecimiento de las mariposas... en Camerún... puedo tener opinión, seguro, pero no tengo ni puñetera idea. La suelto y ya: ‘Para mí es demasiado lenta, digo’. Mi derecho a opinar es inalienable y se ha peleado por tener ese derecho. Ahora, lo que vale mi opinión sobre eso es... (silencio). Todas las opiniones no son respetables, el derecho a opinar sí”.

Sobre el complejo fenómeno de las barras populares en el país, difícil de entender, con implicancias sociales, económicas, educativas, sociológicas, trata esta nota. Una breve guía de artículos, tesis, libros escritos en el Perú para leer y profundizar y luego, recién, opinar.

AQUÍ EL VIDEO DE LILLO:

#UnDíaComoHoy En el cumpleaños de Juan Manuel Lillo (2/11/1965), recordamos esta particular respuesta sobre las opiniones (el derecho a opinar es inanienable pero no toda opinión es respetable). ¿Y tú qué opinas sobre el proceso de crecimiento de las mariposas en Camerún? 😂 pic.twitter.com/EifhoYh3GI — Diego Londoño (Dilo) (@DiegoLondo) November 2, 2022

ESE GOL EXISTE, Aldo Panfichi y otros autores

Si uno tiene suerte, lo encuentra en Crisol. Si uno camina, quizá en alguna librería de viejo. Pero si uno es realmente hincha del fútbol y reconoce en este deporte una forma de conocer al país -y no de odiarlo, como refiere explícitamente el actor que interpreta a Tito, de la afamada serie Al Fondo Hay Sitio-, tiene como misión salir a buscarlo a donde sea. Se trata de “Ese Gol Existe. Una Mirada al Perú a Través del Fútbol” (PUCP, 2008), un compilado de los ensayos y artículos periodísticos editado por Aldo Panfichi, Doctor en Sociología y jefe del departamento de Ciencias Sociales de la PUCP. Como él mismo lo define en la introducción de la primera edición, “este libro es parte de un esfuerzo colectivo por construir la sociología del fútbol como un campo académico autónomo y legítimo”. Difícil elegir un texto pero me atrevo a sugerir dos: “Barras y Pandillas: ¿límites cotidianos a la construcción de igualdades”, de Jorge Thieroldt Llanos y “Clubes y Barras: Alianza Lima y Universitario de Deportes”, de Panfichi y Thieroldt.

Se puede encontrar aquí.

DEL BARRIO AL ESTADIO, de Gerardo Álvarez Escalona

De obligatoria lectura para los conductor@s de TV que usan el micrófono para pontificar sobre lo que apenas conocen centímetros de la corteza, el historiador peruano Gerardo Álvarez Escalona publicó en 2021 “Del Barrio al estadio: identidad y espectáculo en el fútbol peruano”, un libro indispensable para conocer cómo es el hincha del fútbol en el Perú, cuánto se ha transformado y cómo se diferencian uno de otro. Álvarez Escalona es magíster y doctor en Historia por El Colegio de México, diplomado en Sociología por la PUCP y licenciado en Historia por la UNMSM. Este libro es cada vez menos hallado en librerías como Crisol o Virrey y requiere de urgente reedición.

Se puede encontrar aquí.

EL CLÁSICO, el inicio de una rivalidad, de Jaime Pulgar Vidal

Agotado en todas las librerías del país, “El Clásico, el inicio de una rivalidad” (Mesa Redonda, 2014) es un libro urgente de conseguir para quienes, dos o tres veces al año, se ufanan de decir que les toca “jugar un clásico”, una frase en plural hecha para redes sociales, ese mundo. Siempre me he preguntado cómo puede alguien enfrentarse futbolísticamente a un rival si lo conoce. Si no lo ha estudiado. Si solo lo adivina y no lo interpreta. Escrito por el historiador y periodista Jaime Pulgar Vidal, le he escuchado decir que pronto, muy pronto, se alista una nueva edición.

Mujeres, barras y los años 90: tres tesis para entender el fenómeno.

En 1994, el joven sociólogo y hoy Director Académico de Carrera de Comunicación y Publicidad en la Universidad Científica del Sur, Roberto Castro Pérez, publicó un ensayo que buscaba explicar las dimensiones de lo que entonces, recién, se llamaba Trinchera Norte. El título era: “NO PEDIMOS NI DAMOS TREGUA. BARRAS DE FÚTBOL Y VIOLENCIA EN EL ESTADIO”, y podría decir que se convirtió en el primer estudio real sobre un fenómeno cargado de agresividad, rebeldía y radicalidad que fue creciendo en la tribuna norte de todos los estadios del país. Quienes lo leímos entonces y quienes lo releemos ahora, encontramos siempre nuevas pistas para (tratar de) entender sus códigos, su forma de caminar en las calles y por qué los caminos para combatir su violencia no pasan necesariamente por cerrar estadios o sancionar con UITs.

Se puede leer aquí.

Marcela Ponce de León es una fanática crema de otros tiempos, de todos los domingos. Con el título “Ser mujer no es impedimento para amarte : construcción de la identidad femenina en la Trinchera Norte”, Ponce de León trabajó esta tesis para obtener su título de Licenciada en Sociología por la PUCP, en 2013. Es un fresco de lo que ya ocurría en los estadios del fútbol peruano hace por lo menos dos décadas -la masiva presencia de mujeres en las populares- y lo que confirmó un estudio de Arellano Marketing cuatro años después: una de cada cuatro mujeres peruanas asisten a un estadio cada fin de semana.

Se puede leer aquí.

Entonces integrante del Colectivo Lolo, una agrupación que aún busca defender los intereses de Universitario en los años de proceso concursal, el antropólogo Pablo Salazar escribió “De la confrontación deportiva a la participación política: el caso de la hinchada organizada de Universitario de Deportes”, con la intención de dar nuevas luces sobre el comportamiento del fanático estudiantil de los últimos diez años. Por un lado, sí, un elemento radical que ha elegido a la violencia callejera como una forma de expresión, por el otro, un fanático que ha decidido ingresar a la vida política de su club, en tiempos de crisis económica y amenazas de quiebra. Con este estudio, Salazar obtuvo el grado de Magíster en Antropología por la PUCP.

Se puede leer aquí.

Bonus. En el caso de Universitario y Alianza Lima, es importante tener en cuenta a los siguientes autores y sus libros, también fuentes de consulta para entender el fenómeno diario de las barras bravas y su brazo armado: las pandillas barriales que muchas veces ni siquiera asisten a los estadios. Martín Roldán Ruiz, autor de los libros de relatos Este amor no es para cobardes y Podemos ser héroes. Además de Soy de Alianza (2022), un viaje personal sobre su experiencia en el Comando Sur, la hinchada popular del equipo del que es hincha. En la otra tribuna, José Alfredo Madueño escribió en 2010 Garra, quizá el libro más completo sobre Universitario de Deportes, su fundación y el alcance que tiene en la vida social, académica y deportiva del Perú.

Jorge Fossati, entrenador de Universitario de Deportes.