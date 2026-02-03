Escuchar
El director de la Unidad Técnica de Menores de la FPF informó que el fichaje del defensor de 18 años aún no está confirmado. | Fotos: paloma del solar / @photo.gec

Por Redacción EC

Este martes 3 de febrero se anunció un posible fichaje de Rafael Guzmán por Real Betis tras llegar a un acuerdo con Universitario de Deportes.

No obstante, Manuel Barreto, exdirector deportivo de la ‘U’ y actual director de la Unidad Técnica de Menores de la FPF, afirmó que el fichaje aún no es oficial.

Barreto conoce muy bien a Guzmán, ya que lo tuvo en las divisiones menores de Universitario y, durante su etapa como entrenador de la selección peruana, lo llevó a los amistosos en Rusia.

“Espero que se pueda cerrar el transfer final del libro de pases. Ojalá que se dé. Si se pierde esta oportunidad sería increíble para él y para Universitario“, mencionó en L1MAX.

De esta manera, tendremos que esperar a que la Real Federación de España dé el visto bueno y el defensor de 18 años podrá unirse al Juvenil A del club sevillano.

Fútbol peruano

Manuel Barreto sobre posible fichaje de Rafael Guzmán al Real Betis: “Sería muy positivo para él y Universitario”

