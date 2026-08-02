Bassco Soyer fue presentado oficialmente como jugador del primer equipo del Gil Vicente, dando un paso clave en su carrera profesional en Europa.

Luego de destacar en la categoría Sub-23, el futbolista nacional logró convencer al comando técnico y ahora formará parte del plantel que compite en la Primeira Liga de Portugal.

Su ascenso responde a su gran rendimiento en divisiones menores, donde fue una de las figuras del equipo y sumó actuaciones determinantes.

Crecimiento desde su llegada a Portugal

Soyer llegó al Gil Vicente en 2025 procedente de Alianza Lima, en lo que significó su primera experiencia internacional. Desde entonces, inició su proceso de adaptación en el equipo juvenil, donde rápidamente destacó por su talento y proyección.

El atacante peruano fue ganando protagonismo partido a partido, lo que le permitió incluso ser considerado en convocatorias del primer equipo antes de su promoción definitiva.

Un paso importante en su carrera

Con esta presentación oficial, el joven futbolista se mete de lleno en la élite del fútbol portugués, donde buscará consolidarse y sumar minutos en una liga altamente competitiva.

Su evolución ha sido constante:

Destacó en la Liga Revelação Sub-23

Ganó experiencia en el fútbol europeo

Se ganó un lugar en el primer equipo

Proyección a futuro

El ascenso de Bassco Soyer no solo representa un logro personal, sino también una buena noticia para el fútbol peruano, que sigue exportando talento joven al extranjero.

A sus 19 años, el atacante se perfila como una de las promesas a seguir, con el objetivo de consolidarse en Europa y, a futuro, meterse en el radar de la selección peruana.

Ahora, el desafío para Soyer será mantenerse en el primer equipo, competir por un lugar y aprovechar cada oportunidad en la Primeira Liga.

Su presentación marca el inicio de una nueva etapa en su carrera, con mayores exigencias y también con grandes oportunidades.