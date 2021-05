Luis Monti perdiendo la final de la Copa Jules Rimet 1930 con Argentina y cobrándose revancha cuatro años más tarde con Italia. Alfredo di Stefáno defendiendo a la selección argentina (1947), colombiana (1949) y española (1057-1961). Ferenc Puskás marcando goles con Hungría y luego con España. Luis Lores calzándose la bicolor de Perú en Uruguay 1930 y después la del ‘Tri’ de México. Eran los tiempos donde el fútbol daba sus primeros pasos y los casos de jugadores defendiendo distintos países eran comunes. De hecho, recién en 2004 la FIFA impuso un nuevo reglamento con el objetivo de regular la elegibilidad internacional, la misma que fue modificada en septiembre de 2020. Pero en un mundo tan globalizado como el que vivimos, donde no parece haber fronteras, estos casos nuevamente han aparecido.

Cristian Benavente y Gianluca Lapadula son los abanderados de la era actual de la selección peruana. Y en Chile la cosa no parece ser distinta. Tras el debut del noruego de padre chileno, Niklas Castro, en noviembre del 2020 (jugó 6′ en el 2-0 ante Perú por las Eliminatorias); ‘La Roja’ convocó al inglés de madre chilena, Ben Brereton.

Este lunes, el entrenador Martín Lassarte presentó su nómina para los choques ante Argentina y Bolivia por las Eliminatorias con la sorpresiva inclusión del delantero de 22 años que marcó siete goles con el Blackburn Rovers en la Championship.

Nacido en las islas británicas y formado por el Stoke City, Brereton ya jugó y fue campeón con la selección inglesa . En la Eurocopa Sub 19 del 2017, el atacante anotó tres goles y brilló en un equipo donde Mason Mount (Chelsea) y Ryan Sessegnon (Hoffenheim) eran las figuras.

“Hace poco se pusieron en contacto conmigo y con mi familia para informarnos, y hemos tomado la decisión de que queremos hacerlo. Quiero dar lo mejor de mí. Es un verdadero honor, pues Chile es un gran equipo. Es el país de mi mamá y de mi abuelo, y por eso toda mi familia está muy orgullosa de mí . Todos estaban llorando cuando se enteraron”, confesó Ben tras ser llamado.

El inglés se unió este mismo lunes a los entrenamientos de la selección chilena y apunta a ser el décimo quinto ‘extranjero’ en ‘La Roja’. De disputar algún minuto, el atacante del Blackburn formaría parte de la pequeña lista en la que figura el peruano José Balbuena (1947).

José Balbuena fue campeón nacional de Deportivo Municipal y la U de Chile.

Casos en la selección peruana

Mientras Gianluca Lapadula se gana a la hinchada del país de su madre con su juego, Santiago Ormeño espera su llamado . Nacido en México, en 1994, el hijo del gran Walter Ormeño tiene DNI peruano (lo sacó para no ocupar plaza de extranjero en su breve paso por Real Garcilaso en 2019) y espera el llamado de Ricardo Gareca. De hecho, estuvo en la última lista preliminar de 50 futbolistas para la Copa América, pero no fue tomado en cuenta en la nómina de 23 para afrontar la fecha doble de Eliminatorias.

Así como el ‘9’ del Puebla, hay otros futbolistas que también sonaron hasta hace poco y se pedía su convocatoria con insistencia. Alessandro Milesi es uno de ellos. El volante que juega en el fútbol de Malta nació en Lima el 21 de diciembre de 1999, e incluso ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2014 con la bicolor . Eso sí, también es elegible por Italia y Estados Unidos, país en el que formó parte de su Sub 18 hace cuatro años. Más allá de eso, estuvo en la última Sub 20 peruana.

Andrew Farrell (Louisville, Estados Unidos, 2 de abril de 1992) no tiene familiares en nuestro país, pero creció en el Perú desde los cinco hasta los quince años. Su tiempo de permanencia en nuestro país hace muy fácil poder ser convocado, más aún gracias a las nuevas reglas FIFA de elegibilidad. El defensor de 29 años forma parte del New England Revolution de la MLS y estuvo en la órbita antes de la Copa América Centenario. Luego no volvió a ser considerado.

El papá de Alexei Ríos (Minsk, 14 de mayo de 1987) nació en Perú, pero ya jugó más de dos partidos oficiales con Bielorrusia. Su última convocatoria fue en 2018, pero por ahora es imposible que sea considerado por la selección peruana. Collin Fernandez (Illinois, 13 de febrero de 1997) tiene a su padre peruano y jugó algunos amistosos en la Sub 20 de 2016, así como en esa misma categoría por Estados Unidos. Con documentos en mano, puede ser llamado en cualquier momento.

Santiago Ormeño (derecha) jugó en Real Garcilaso del fútbol peruano.

De madre peruana, padre brasileño, lugar de nacimiento en Estados Unidos, Pierre da Silva (Nueva York, 28 de julio de 1998) es aún elegible para la selección peruana. A diferencia de los anteriores casos, jugó un Mundial categoría Sub 17 en 2015 por el elenco norteamericano. Fue considerado en las categorías menores hasta un año después. Las nuevas reglas FIFA también favorecen a su situación.

Casos en la selección femenina

Claudia Cagnina (Nueva York, 10 de septiembre de 1997) fue una de las últimas ‘extranjeras’ que vistió la camiseta de la selección peruana. La volante, que en 2019 se convirtió en la primera peruana en disputar la Champions League, fue convocada para la Copa América de 2018. Actualmente juega en el Zaragoza de la segunda división de España.

Karatina Comesaña (California, 19 de junio de 1992) también formó parte de la Blanquirroja. La defensa jugó la Copa América 2018 y los Juegos Panamericanos Lima 2019. De hecho, la central en su momento renunció a su trabajo para poder defender los colores de su padre.

Claudia Cagnina (número 6) disputó la Copa América 2018 con la selección peruana.

Así como ellas, la Federación Peruana de Fútbol sigue otras futbolistas con raíces o alguna conexión peruana que puedan sumar a la selección. Andrea Torrison (Suecia, 1998), Alexandra Kimball (Estados Unidos, 1995) y Namie Shimabukuro (Japón, 1998) son alguna de ellas.

