Bengoechea se va despidiendo de Alianza Lima: “Le dije al club que vaya buscando entrenador”

Pablo Bengoechea, en conferencia de prensa, aseguró que todavía no sabe con certeza si seguirá en Alianza Lima el próximo año. Por ello, le sugirió a la directiva que analice otras posibilidades.



"Ya le comuniqué al club que vaya buscando entrenador, está en su derecho de hacerlo en este momento. Cualquiera sea el resultado a fin de año se conversará", apuntó Pablo Bengoechea frente a los medios de comunicación.



Por otro lado, el responsable técnico de Alianza Lima reconoció que esta es la peor situación que enfrenta en el club victoriano debido a los malos resultados. Aun así, confía que el grupo saldrá adelante para retribuir el apoyo de la afición.



"Es un mal momento. En Alianza Lima no me había tocado una racha de sumar tan poco en varios partidos, pero no podemos mirar atrás. Mañana tenemos un partido importante y queremos ganar para recuperar la posición que perdimos la fecha pasada", subrayó.