FBC Melgar goleó por 6-1 a Los Chankas, por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto, y uno de los tanto fue anotado por el argentino Bernardo Cuesta.

El delantero argentino, tras largo tiempo, tuvo la oportunidad de celebrar y destacó este momento, por todo lo que le tocó pasar lesionado y sin actividad deportiva.

“Felicidad porque mucho tiempo estar fuera de las canchas es lo más duro. Por ahí el peso de volver a convertir era alto, dijo Cuesta en conferencia de prensa.

”Felicidad porque la familia también lo sufre hoy se volvió a dar y esperemos que sean muchos más”, añadió.

Además, se dirigió al hincha rojinegro y los invitó a que acompañen al equipo en estos partidos que restan para el final del campeonato.

“Necesitamos su apoyo, que vengan a apoyar más. Esa gente que estuvo contra la ‘U’, debería estar hoy (ayer) también. El hincha tiene que entender que va a haber altibajos, pero el jugador siempre va a defender al club de la mejor manera”, finalizó.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.