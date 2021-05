Conforme a los criterios de Saber más

A Bernardo Cuesta se le caen los goles de los bolsillos. No solo es el goleador histórico de Melgar en la era moderna, sino también el jugador bandera. Ya carga la etiqueta de símbolo. Nació en Santa Fe, pero le corre sangre rojinegra por las venas. Por más que las circunstancias lo obliguen a vivir en Lima, en la Ciudad Blanca lo tratan como un arequipeño más. Regresó al club hasta en tres oportunidades, como también hizo en su momento el Cachete Zuñiga. Con quien cargó un título nacional y a quien ya acompaña en la exclusiva mesa de ídolos de Melgar.

-¿Qué conserva de especial Melgar para que hayas vuelto por tercera vez al club?

La verdad que es un lugar donde me siento muy bien, feliz y cómodo. Eso es importante para un jugador y su familia. Estoy contento de volver a defender esta camiseta. Siempre que volví, supe del proyecto que tiene la institución y el club en general. Son serios. Las cosas están destinadas y los objetivos están bien claros. Pelear el campeonato y competir en torneos internacionales.

-¿Volviste para no irte más del club?

Tengo contrato para el otro año también. Uno nunca sabe qué pueda pasar en la vida. La idea sería poder quedarme muchos años. Iremos viendo en el transcurso del tiempo lo que vaya pasando.

-¿Hay un sentido de pertenencia a esta altura de tu parte?

Yo creo que sí. Me siento muy identificado. No lo puedo negar. Es algo que a uno también lo atrae. Por eso se dieron todos los condimentos para volver aquí.

-Te escuché decir en otros medios que rechazaste propuestas por volver al cuadro arequipeño.

Sí. Siempre tuve claro eso, más allá de las posibilidades que hubo para ir a otros equipos. Melgar fue siempre mi prioridad, por cómo me trataron y porque me abrieron las puertas en todo momento. También por el cariño que recibo día a día. El sentido de pertenencia es muy importante para un jugador y hay que aprovecharlo. Melgar es mi lugar en el mundo.

-¿Universitario, Alianza Lima o Cristal tocaron tu puerta?

Sí, en otros momentos. Mi destino estaba en salir al exterior y cuando me tocó regresar fue a Melgar.

-Te sigues metiendo en los libros del club, eres el goleador histórico de la era moderna de Melgar.

Sí. Me tocó contra Aucas llegar a los 124 goles y pasar al histórico Genaro Neyra. Hoy en día, sería el goleador de la era profesional. Después está ‘Patato’ (Eduardo Márquez – 197 goles) que tiene muchísimos más. Estoy orgulloso de dejar una huella en esta institución que me ha dado tanto.

-Ya no solo marcas los goles, ahora también los sirves. Gran asistencia la tuya a Bordacahar ante Atlético Paranaense.

También me toca dársela a los compañeros (risas). De eso se trata. No siempre se puede convertir. Fue una jugada linda que el ‘Chapu’ pudo convertir para ponernos adelante en el marcador. Fue importante para nosotros conseguirlo y de la manera en que lo hicimos.

Bernardo Cuesta fue campeón con Melgar en la temporada 2015. (Foto: GEC).

-¿Qué de diferente tiene esta versión de Melgar que no distingue nacionalidades por más que esté un conjunto brasileño al frente?

Sabemos que competimos contra grandes equipos. La diferencia económica es muy grande. Tenemos un compromiso y una confianza plena en cada uno de los que integramos este equipo. El sacrificio hace que podamos equiparar. No solo es correr y meter. También el equipo juega, crea situaciones, se asocia muy bien. En general, el equipo está compacto. Estamos encontrando esa identidad para plasmarla dentro del campo.

-Para un equipo peruano en Copa Sudamericana es prioridad mantener el arco en cero. Ante Aucas y Paranaense no les anotaron.

Es fundamental. Nosotros sabemos que en cualquier momento vamos a crear una situación y convertir. En el torneo local hubo desatenciones que nos costaron caro. Tratamos de corregir todo eso para el siguiente partido y así acomodarnos mejor en la tabla de posiciones.

-No es normal que tras tres fechas de grupo, un equipo peruano dependa de sí mismo para acceder de fase en un torneo internacional.

Sabemos que la exigencia es cada vez mayor. Quedan tres finales todavía. Son partidos durísimos. Dos de visita y uno de local. Estamos convencidos que las cosas se pueden lograr. Estamos con los pies sobre la tierra. Confiamos en lo que somos como grupo y eso nos va a dar un plus para alcanzar los objetivos.

-¿Y cuáles son esos objetivos?

El principal es poder clasificar a la siguiente fase de la Sudamericana. Y en el torneo local, más allá que las matemáticas digan que es muy complicado llegar a una hipotética final, tratar de sumar la mayor cantidad de puntos para el acumulado.

-¿Cuál es el diferencial y la impronta que le ha dado Néstor Lorenzo a Melgar?

Ha creado una distinción en nosotros. Creemos y sabemos que podemos llegar a los objetivos, más allá de los rivales que tengamos en frente.

-¿Cuánto ayuda que con Alexis Arias o Joel Sánchez ya hayan bastantes horas de juego?

Con algunos ya nos conocemos hace algunos años. Hemos compartido muchísimos partidos. Uno ya sabe dónde el compañero puede llegar a estar. De sus movimientos, de su forma de jugar. Eso para un equipo es muy importante. Con los otros nos estamos acoplando, pero es parte normal del proceso cuando llegan jugadores nuevos.

Alexis Arias, Joel Sánchez, Bernardo Cuesta y Carlos Cáceda. Foto: Prensa Melgar

-Melgar incorporó un extranjero por línea en el equipo titular. ¿Qué plus dieron al equipo Pereyra, Orzán y Bordacahar?

Son jugadores de experiencia, que tienen gran trayectoria también. Vienen a aportar su granito de arena. Son la columna vertebral.

-¿En lo anímico cuánto aporta que Cáceda, Reyna, Arias, Joel Sánchez e Iberíco hayan sido llamados a la lista preliminar de Gareca para la Copa América?

Cuando las cosas salen bien a nivel grupal, ellos se destacan mucho más. Estoy muy contento por todo lo que están logrando y espero verlos en esa lista final. Sería nuestra felicidad más grande, por encima de otras cosas.

-Conoces de cerca a Reynoso, ¿avizorabas que podría consolidar una campaña como la que está haciendo en Cruz Azul?

No es nada fácil lo que logró. No es cosa de todos los días. Ha hecho un excelente trabajo. Lo quieren mucho en el ambiente de Cruz Azul. Eso es un plus. Todavía tiene posibilidades y van a ser complicados los playoffs. En el mano a mano, uno nunca sabe lo que pueda pasar. El equipo está sólido, por eso está en la primera posición. Esperemos que pueda lograr ese ansiado campeonato de tantos años en espera. Yo estoy muy contento y feliz por todo su grupo de trabajo que conocí en Puebla. Se lo merecen.

-¿Es fácil distinguir que este Cruz Azul es un equipo de Reynoso?

Por supuesto. Sabemos de su identidad y características. Su idea la trata de plasmar en todos lados y le ha dado resultados en Cruz Azul. Mucho se hablaba de sus rotaciones aquí en Melgar y allá lo hace igual. Los jugadores le responden y eso habla de una confianza en el entrenador.

-¿Qué te produce que Ormeño, compañero tuyo en Puebla, pueda ser contemplado para ir a la Copa América a defender a Perú?

Ojalá se le dé a Santi y que tenga la oportunidad de estar. Lo conocí en Puebla. Ha tenido excelentes temporadas. Ha marcado muchos goles en una liga tan competitiva como la de México. Lo veo muy bien. Espero que pueda defender la camiseta de Perú. Seguramente lo va a hacer, porque es un jugador que tiene la capacidad.

Santiago Ormeño compitió con Bernardo Cuesta por un puestp en el Puebla de México. (Foto: Puebla)





-¿Cuál es la mejor virtud de Ormeño?

La que tiene, la mete. Tiene un gran cabezazo y es un goleador. A veces parece que no está, pero está. Cuando le toca convierte ese gol que es lo más importante dentro del juego.

-¿Cuáles son los sueños que aún tiene Cuesta por cumplir en Melgar?

En la Copa, llegar lo más lejos posible. Uno sueña en grande, siempre. Y volver a campeonar. Quiero sentir esa satisfacción tan linda para un jugador. Es un momento único y épico. Espero que este año se pueda repetir.

