Beto da Silva habló sobre el duro proceso que atravesó durante varios años debido a las lesiones y explicó cómo logró recuperar su nivel gracias a un cambio en su preparación física y nutricional. El delantero confesó que incluso viajó hasta Italia para trabajar aspectos específicos de su rendimiento, buscando dejar atrás los problemas físicos que marcaron gran parte de su carrera.

El atacante peruano reveló que decidió buscar ayuda especializada fuera del país para mejorar su condición física, uno de los puntos que más afectó su rendimiento deportivo. “Me fui hasta Italia, al nutricionista de Messi. A todos lados. Pasaba por un tema de fuerza. Me lo dijeron en Melgar. Ahora lo trabajo y he mejorado muchísimo”, declaró.

Beto da Silva. (Foto: Deportivo Garcilaso)

“He vuelto a disfrutar del fútbol”

El delantero de Deportivo Garcilaso también reconoció que las constantes lesiones provocaron que perdiera la motivación y el entusiasmo por jugar al fútbol durante varios años. “He vuelto a disfrutar del fútbol. Estuve al margen durante muchos años, no podía encontrarme, le había perdido el encanto, por el tema de las lesiones”, comentó.

Además, aseguró que en los últimos años ha trabajado intensamente para evitar nuevas molestias físicas y recuperar continuidad en competencia. “Me he preparado mucho durante estos años para ya no sufrirlas. He tenido la suerte de encontrarme con grandes preparadores físicos. Mi tema siempre ha pasado por ahí, por la condición física”, sostuvo.

Beto da Silva explicó que volver a tener una seguidilla de partidos fue clave para reencontrarse con su mejor versión futbolística.

“Ahora retomando la seguidilla de partidos, me está tocando jugar siempre y ahí pude volver a explotar un buen nivel. Y feliz por el momento y por los triunfos del equipo”, señaló.

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🗣️ Beto da Silva: "He vuelto a disfrutar del fútbol. Estuve al margen durante muchos años. Le había perdido el encanto, por el tema de las lesiones. Me he preparado mucho… pic.twitter.com/bxIRMKsPhk — DENGANCHE (@denganche) May 14, 2026

Da Silva también reconoció que asumir un rol protagónico desde muy joven lo terminó afectando. “Me tocó desde muy chico tener un rol de protagonista, creo que eso también me pasó factura en el pasado”, manifestó.

Asimismo, indicó que recién hace algunos años pudo encontrar una mejor versión: “No pude encontrarme con la mejor forma física durante mi carrera, me tocó recién hacerlo hace algunos años y desde ahí he estado luchando para poder conseguir mejores números”.

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