Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El cambio físico de Beto da Silva: preparación, nutrición y continuidad para volver a destacar. Foto: Captura de video/@denganche
El cambio físico de Beto da Silva: preparación, nutrición y continuidad para volver a destacar. Foto: Captura de video/@denganche
Por Redacción EC

Beto da Silva habló sobre el duro proceso que atravesó durante varios años debido a las lesiones y explicó cómo logró recuperar su nivel gracias a un cambio en su preparación física y nutricional. El delantero confesó que incluso viajó hasta Italia para trabajar aspectos específicos de su rendimiento, buscando dejar atrás los problemas físicos que marcaron gran parte de su carrera.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.