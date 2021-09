Conforme a los criterios de Saber más

Año 2015, se jugaba la final del fútbol peruano entre Melgar y Sporting Cristal en Arequipa. Ricardo Gareca estaba en el estadio viendo ese partido haciendo algunos apuntes, eran los primeros meses del técnico argentino al mando de la selección peruana. Ya le habían dicho, que el cuadro celeste tenía un jugador de 18 años que a su edad marcaba la diferencia. Ese era Beto Da Silva, el delantero nacional que ha vuelto a marcar un gol luego de más de dos años.

Ricardo Gareca tenía mucha ilusión de ver en acción a Beto da Silva. A poco del final del primer tiempo, el delantero recibió un pase por el sector izquierdo, supero fácilmente a Edgar Villamarín que intentó detenerlo con una patada, luego enganchó a Lampros Kontogiannis y sacó un potente remate que fue bloqueado por el arquero.

Esa jugada hizo que Ricardo Gareca se pare de su asiento y suelte una sonrisa tímida. El ‘Tigre’ había encontrado a una verdadera opción para el ataque de la selección peruana y solo tenía 19 años. El técnico argentino cuidó mucho a Da Silva. Lo fue llevando poco a poco, siempre estuvo atento de su crecimiento.

Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba. Da Silva dejó Cristal para ir al equipo filial del PSV y desde ahí su carrera se fue en picada. El delantero no tuvo muchas oportunidades en el cuadro holandés y las lesiones le jugaron en contra.

“Da Silva fue figura en Cristal; sin embargo, es suplente en la segunda división del PSV. Está en un proceso formativo. Me hubiese gustado verlo seguir compitiendo en una liga a que esté de suplente”, decía un incómodo Ricardo Gareca en el 2016 sobre la actualidad de Beto.

A pesar de ello, Ricardo Gareca continuó apostando por Beto Da Silva. Es más, lo convocó para dos partidos de las Eliminatorias Rusia 2018. El atacante estuvo en la derrota 2-1 ante Chile y en el empate 2-2 ante Argentina.

Sporting Cristal es el club donde Beto da Silva 'explotó' su talento y se dio a conocer. Aquí hizo 6 goles fue fundamental en la recta final del campeonato nacional

Da Silva, el trotamundos

En el 2017, Beto Da Silva dejó el PSV y se fue al Gremio de Porto Alegre. Comenzó siendo considerado en el equipo titular; sin embargo, también fue perdiendo protagonismo. Las cosas no le salían como él quería.

Es más, fue la primera opción antes que Everton quien hoy es un habitual convocado en la selección brasileña. Las lesiones no lo dejaban en paz y fue borrado del primer equipo del Gremio, entonces, tuvo que buscar otro equipo.

Cansado de la falta de oportunidades en Holanda, Beto da Silva llegó a Gremio de Brasil. Logró un gol en 369 minutos disputados. Aquí comenzó el tema de las lesiones.

Para el 2018 pasó a Argentinos Juniors. A pesar de ese momento, la selección peruana se alistaba para disputar el Mundial Rusia 2018. Contra todo pronóstico, Ricardo Gareca lo volvió a convocar y estuvo en un amistoso ante Islandia donde Perú ganó 3-1. Entró por Farfán a los 78 minutos, en el que es hasta hoy su último partido con la Bicolor.

Da Silva no fue considerado en la lista final para disputar la Copa del Mundo. No le fue bien en Argentinos Juniors y tuvo que buscarse otro equipo. En el 2018 pasó a Tigres de México que terminó prestándolo a Los Lobos BUAP.

Da Silva volvió a tener más continuidad en el cuadro mexicano donde solo hizo un gol. Su última celebración fue el 03 de marzo, en el triunfo por 2-1 sobre Pumas UNAM en Liga MX. Su buen momento, le sirvió para que vuelva a una convocatoria y estar dentro del universo de jugadores que se alistaban para la Copa América del 2019.

“El profesor sabe de mi capacidad. Trata de hacer mejorar cada día. Siempre me he sentido cómodo con él. Estoy agradecido con darme la oportunidad de hacerme debutar en la selección”, declaraba con mucha felicidad el atacante que al final no fue considerado en la lista final.

Tigres prestó a Beto da Silva y el peruano fue anunciado en Lobos BUAP, también de México. En dicho club fue donde más jugó: 605 minutos (un gol).

La confianza de Gareca y el regreso al gol

Da Silva dejó Los Lobos y se fue hasta España para jugar en el Deportivo La Coruña en la segunda división. Su actuación tampoco fue la mejor. Entonces, terminó el 2019 con muchas dudas sobre su futuro. Entonces, recibió el llamado de Alianza Lima.

El atacante era una de las apuestas de Alianza Lima. El cuadro íntimo quería repotenciar a Beto; sin embargo, las cosas no salieron como esperaba. Las lesiones y los malos resultados hicieron que el paso de Da Silva por La Victoria sea agridulce. Los hinchas no aguataban al delantero y era culpado por el descenso blanquiazul.

Beto da Silva participó en apenas 7 partidos de Deportivo La Coruña en la presente temporada de la Segunda de España. (Foto: Deportivo La Coruña)

Ante la sorpresa de muchos, Beto da Silva llegó a Alianza Lima de Perú como uno de los mejores fichajes. ¿Y cómo terminó? Pues descendió con el equipo sin marcar goles pese a los 310 minutos en campo.

A pesar de todo lo que estaba pasando Da Silva, Ricardo Gareca contó que aun lo seguía considerando. A pesar del descenso con Alianza Lima, para el ‘Tigre’, el atacante continuaba siendo un jugador interesante.

“A Beto lo seguimos considerando en la medida que tenga continuidad y resuelva sus temas personales. Tenemos que saber qué es lo que quiere. Es un muchacho joven , siempre nos ha gustado, pero debe definir si quiere competir a nivel internacional. Si lo demuestra, es un jugador de nuestro agrado, de todas maneras, estaría considerado. Dependerá de él, no depende de nosotros”, afirmó Gareca en febrero de este año en conferencia de prensa.

Luego de dos años y una carrera con muchos cambios y problemas, Beto Da Silva no se rinde y sigue luchando por volver a su nivel. Esta vez volvió a marcar, se quitó un gran peso de encima. Tiene la confianza de Chemo del Solar y los directivos de la Cesar Vallejo. Gareca no lo ha perdido de vista.

Da Silva llegó a César Vallejo, proveniente de Alianza Lima. (Foto: UCV)

