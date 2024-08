Luiz Humberto da Silva, más conocido en el mundo del fútbol como ‘Beto’, apareció en nuestra liga con camiseta de Sporting Cristal donde deslumbró por su talento y velocidad.

Tras varios años desde aquel debut con camiseta celeste, el actual futbolista de ADT de Tarma, en diálogo en el Podcast ‘Cojo y Manco’, reveló algunos duros momentos que vivió a causa de las lesiones.

“Si te digo los números de desgarros que he tenido son más de dos cifras, han sido números altos. Eso a veces la gente no lo sabe”, dijo el atacante peruano.

“Desaparezco, por ejemplo, tres meses de las canchas, todo el mundo dice ‘dónde está Beto’ y es porque he estado lesionado”, agregó.

En esa línea, hizo una dura confesión sobre lo que solicitaba a sus clubes cuando tenía la mala fortuna de sufrir un desgarro.

“Yo he hablado con los clubes en los que he estado y les he pedido por favor no publiquen mi lesión, que digan que me torcí el tobillo o estoy enfermo”, contó da Silva.

¡BETO DA SILVA SOBRE SUS LESIONES! 😳🇵🇪



“Yo le he pedido por favor a los clubes que no publiquen mi lesión”.



🗞️Cojo y Manco. pic.twitter.com/jSrYcYpmTo — Pulso Sports Perú (@PulsoSportsPe) August 2, 2024

Actualmente, es titular en el once tarmeño que dirige Wilmar Valencia y que se ubica en los primeros puesto de la tabla.