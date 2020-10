Beto Da Silva volvió a lesionarse en Alianza Lima. En el último duelo entre el club íntimo y la Universidad San Martín, por la Liga 1, el ariete ingresó a los 69′ para intentar remontar el marcador adverso; sin embargo, a los 90+2′ tuvo que abandonar el terreno de juego por una nueva molestia. Hoy se confirmó que sufrió un desgarro en el muslo derecho que lo alejará por tres semanas de la actividad profesional. Sin embargo, no deberá someterse a ninguna operación.

El delantero de Alianza Lima continúa con su mal presente en cuanto a su estado físico. En setiembre, previo al viaje a Mérida, para jugar por Copa Libertadores, Da Silva volvió a sentir molestias en la pantorrilla y pospuso su retorno a la actividad profesional.

Tras superar dicha lesión, el pasado 07 de octubre, Beto ingresó en reemplazo de Joazinho Arroé en el duelo frente a Sport Boys. Luego de seis meses parado por lesiones y la pandemia, el ariete consiguió disputar minutos con la camiseta de Alianza Lima.

Aquella tarde solo jugó 12 minutos. En la siguiente jornada, frente a la Academia Cantolao, el ex PSV sumó 35 minutos, por lo que se esperaba que fuese titular frente a la San Martín. No obstante, Mario Salas decidió que inicie en el banco de suplentes. A los 69′, ingresó en reemplazo de Kevin Ferreyra, pero no pudo terminar el juego por una nueva lesión.

Alianza Lima vs. San Martín: Beto da Silva salió lesionado luego de 20 minutos. (Fuente: Gol Perú)

Fuentes de El Comercio han confirmado que se trata de un desgarro en el muslo derecho. En principio, se perderá lo que resta de la Fase 1 y los primeros dos partidos de la Fase 2. Estará tres semanas alejado de la actividad profesional. Asimismo, se indicó que es una lesión nueva, que no había presentado a lo largo del año en Alianza Lima.

