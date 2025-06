Luiz Humberto da Silva, más conocido como ‘Beto’, fue el invitado de la última edición del programa de YouTube ‘Enfocados’ y reveló detalles de su salida de Sporting Cristal, tras una gran temporada 2005.

Luego de disputar la final nacional de ese año, en la que los rimenses pierden ante Melgar en Arequipa, tuvo su primera experiencia en el fútbol europeo, generando muchas críticas y por eso aclara.

“A mí, los hinchas me pifian y no me quieren mucho, porque la historia está mal contada. Ma han dejado como el villano, cuando siempre me he portado bien con ellos y lo he dejado todo”, declaró en el mencionado espacio de internet.

“Me dicen que soy un mercenario, que no dejé nada, pero yo los busqué (dirigentes) por un año entero para renovar porque yo quería irme como ídolo, soy hincha de Sporting Cristal”, añadió.

FICHAJE POR ALIANZA LIMA

Por otro lado, tras varias lesiones que no le permitieron tener éxito en el extranjero, en 2020 decide volver al fútbol peruano y, pese a contar con propuestas de Alianza Lima y Sporting Cristal, decidió por los blanquiazules por el proyecto que le presentaron.

“Me fui a Alianza porque me daba un proyecto más importante, me daba tres años de contrato y confiaban en que iba a recuperar mi nivel. En cambio, en Cristal me daban solo seis meses para probar y luego renovábamos”, apuntó.

