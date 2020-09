Alianza Lima no vive un gran presente en torno al plano futbolístico. Desde que se reinició la Liga 1, el cuadro dirigido por Mario Salas aun no conoce el triunfo y el juego mostrado todavía no convence al hincha blanquiazul. Ad portas de una nueva presentación en la Copa Libertadores, el estratega chileno sumó un nuevo dolor de cabeza: Beto Da Silva podría perderse el duelo frente a Estudiantes de Mérida por una lesión.

Fuentes de Alianza Lima le confirmaron a El Comercio que el jugador ha estado entrenando con normalidad. Tanto el lunes como el martes, el ariete completó los trabajos; sin embargo, existe una molestia en la pantorrilla que podría marginarlo del duelo por la Copa Libertadores.

(Foto: Fernando Sangama / GEC)

Hoy le realizaron exámenes por una contractura en la pantorrilla derecha y se encuentran a la espera de los resultados. El club íntimo no arriesgará a Da Silva forzándolo a jugar, es por ello que aun se desconoce si es que viajará a Venezuela o no.

Ante este posible escenario, Mario Salas solo tendría dos opciones para armar su equipo de cara al partido en Venezuela frente a Estudiantes de Mérida. Como es conocido, Patricio Rubio se encuentra suspendido a nivel internacional, por lo que el estratega chileno deberá decidir entre utilizar a Gonzalo Sánchez o Christian Zúñiga para jugar como centro delantero.

Cabe precisar que Alianza Lima no ha sumado punto alguno en lo que va de la presente temporada de la Copa Libertadores. En su debut cayó por la mínima diferencia frente a Nacional de Uruguay, cuando aun eran dirigidos técnicamente por Pablo Bengoechea. En la segunda jornada, comandados por Jaime Duarte, perdieron por idéntico marcador en su visita al ‘Cilindro’ de Avellaneda frente a Racing Club.

