Mario Salas se convirtió en el nuevo entrenador de Alianza Lima para la temporada 2020. Ello ha provocado distintas reacciones y los propios jugadores del club íntimo no han sido la excepción. En una transmisión en vivo desde la cuenta oficial de Instagram, Beto da Silva se refirió al ‘Comandante’.

“Lo que pude hablar con algunos compañeros que lo han tenido es que es un gran entrenador. Cuenta con mucha experiencia, le gusta los equipos con buen pie y muy dinámicos. Solo tengo cosas positivas para decir. Lo he conocido pero no he tenido la oportunidad de hablar de fútbol. Espero que este se resuelva rápido para poder juntarme con él y conocer sus ideales”, afirmó.

Tras ello, Luis Aguiar complementó la idea: “Yo lo conozco. Era ayudante de entrenador cuando lo tuve, conozco su forma de ser. Creo que te puede ir muy bien si es que estás físicamente en óptimas condiciones”.

Beto da Silva y Luis Aguiar compartieron una transmisión por el Instagram de Alianza Lima

Como se conoce, Mario Salas se convirtió en el nuevo entrenador de Alianza Lima para lo que resta de la temporada 2020 tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores. Se espera que se resuelvan los problemas causados por la pandemia del coronavirus para que el ‘Comandante’ pueda arribar al país y quedar a cargo del plantel profesional.

EL COMERCIO RESUELVE DUDAS SOBRE EL CORONAVIRUS

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del covid-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La covid-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

MÁS EN DT...