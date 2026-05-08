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Beto da Silva reveló que pensó en retirarse del fútbol por las lesiones. Foto: Instagram/Deportivo Garcilaso
Beto da Silva reveló que pensó en retirarse del fútbol por las lesiones. Foto: Instagram/Deportivo Garcilaso
Por Redacción EC

Beto da Silva vuelve a destacar en el fútbol peruano luego de varios años marcados por constantes lesiones musculares. El atacante de Deportivo Garcilaso atraviesa un presente positivo en el Torneo Apertura 2026 y ya igualó su mejor registro goleador desde la temporada 2022, cuando defendía la camiseta de la Universidad César Vallejo. Lejos de las molestias físicas que condicionaron gran parte de su trayectoria, el delantero aseguró sentirse pleno tanto física como mentalmente.

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