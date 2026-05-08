Beto da Silva vuelve a destacar en el fútbol peruano luego de varios años marcados por constantes lesiones musculares. El atacante de Deportivo Garcilaso atraviesa un presente positivo en el Torneo Apertura 2026 y ya igualó su mejor registro goleador desde la temporada 2022, cuando defendía la camiseta de la Universidad César Vallejo. Lejos de las molestias físicas que condicionaron gran parte de su trayectoria, el delantero aseguró sentirse pleno tanto física como mentalmente.

En diálogo con ‘Estudio Fútbol’, el atacante explicó que la presión nunca fue un problema en su carrera, pese a haber jugado desde muy joven en equipos grandes del Perú. “Puede sonar un poco raro, pero yo nunca siento tanta presión. Me ha tocado estar en equipos grandes, te vas curando y se va la presión. La presión nunca ha sido algo que me perjudicó. Me tocó jugar en Cristal a los 18 años”, señaló.

Da Silva remarcó que el verdadero problema siempre estuvo relacionado a las lesiones musculares que limitaron su rendimiento durante varias temporadas. “Lo mío siempre ha sido el tema físico, era un tema de músculo que tenía una deficiencia. Ha sido un tema de que las piernas no me permitían hacer lo que me pasaba por la cabeza. Esa era mi frustración”, sostuvo.

Beto da Silva confesó que pensó en retirarse

El futbolista peruano reconoció además que hubo momentos en los que contempló dejar el fútbol debido a la frustración acumulada por las constantes recaídas físicas. “Sí se me pasó por la cabeza el retiro, pero por pura frustración. Una vez que me enfrié y pude pensar mejor, obviamente quise sobreponerme a la situación; pero claro, era muy joven”, confesó.

Beto Da Silva: "Puede sonar un poco raro, pero yo nunca siento tanta presión. Me ha tocado estar en equipos grandes, te vas curando y se va la presión. Lo mío ha sido tema físico. La presión nunca ha sido algo que me perjudicó. Me tocó jugar en Cristal a los 18 años".@apresion1 pic.twitter.com/EGkv1Bjz94 — Ernesto Jerónimo Macedo León (@MacedoJeronimo) May 7, 2026

Según explicó, el hecho de sufrir reiteradas lesiones musculares afectó directamente su confianza dentro de la cancha. “Yo decía: ‘Oye, no me da’, porque siempre recaía en lo mismo. Si me dijeras que era una lesión de rodilla u otra cosa, pero no, siempre era algo muscular”, comentó en la entrevista.

Beto da Silva también relató el impacto emocional que tuvieron las lesiones durante los partidos, al punto de sentir temor de exigir físicamente su cuerpo en acciones de velocidad. “Sentía mucha impotencia porque muchas veces, durante los partidos, veía espacios libres -siempre he tenido esa claridad para leer el campo-, pero me daba miedo correr hacia ellos”, expresó.

El delantero recordó incluso que las constantes lesiones llegaron a generarle vergüenza frente a sus compañeros y entrenadores. “Me ha tocado salir lesionado de partidos, no solo de entrenamientos, y ya me daba vergüenza. Esa vergüenza era lo que me impedía hacer cosas”, afirmó.

Beto Da Silva: "Sí me pasó por la cabeza (retiro) de la frustración. Era muy joven, tenía 24-25 años. Me daba miedo correr a los espacios. Me ha tocado salir lesionado de los partidos y me daba vergüenza, lo que me impedía hacer cosas. Hoy, disfruto y la paso bien".@apresion1 pic.twitter.com/HFCfZyI4hq — Ernesto Jerónimo Macedo León (@MacedoJeronimo) May 7, 2026

Sin embargo, aseguró que actualmente esa etapa quedó atrás. “Hoy eso ya no me pasa y por eso disfruto no solo el día a día, sino cada partido. Realmente me divierto en la cancha, la paso bien; algo que no pude hacer por muchos años”, agregó da Silva.

El trabajo físico y la confianza cambiaron su presente

Da Silva explicó que el cambio comenzó durante su etapa en César Vallejo, donde recibió un acompañamiento físico importante que fue clave en su recuperación progresiva. “Ha sido un trabajo de años, no es de ahora”, indicó el atacante, quien además destacó la confianza que recibió en Garcilaso para recuperar la confianza. “Garcilaso me abrió las puertas y me dio esa confianza, la verdad es que estoy muy agradecido y espero ponerlo junto a mis compañeros en el lugar que se merecen”, manifestó.

Finalmente, el delantero señaló que hoy la diferencia pasa por su eficacia frente al arco. “Antes me tocaba hacer grandes jugadas, pero no las finalizaba en gol. Hoy, tras mucho trabajo y enfoque, estoy terminando más jugadas en gol y eso es lo que al final trasciende”, concluyó.

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