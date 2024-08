El delantero peruano Luis ‘Beto’ da Silva decidió contar sus experiencias a los largo de su carrera deportivo y una en particular llamó la atención, pues confesó que sufrió de depresión.

En el podcast ‘Cojo y Manco’, el actual delantero de ADT se remontó a la temporada 2019-2020, donde jugó en Deportivo La Coruña de España.

“En La Coruña yo sufrí de depresión. Ni me bañaba, no dormía. Llegaba a entrenar sin dormir, dormía media hora y me iba a entrenar”, contó ‘Beto’.

“Los doctores me daban pastillas para dormir, yo trataba de dormir y no podía. Era la ansiedad, y sufría así, por eso decidí irme”, agregó.

En otra parte de la entrevista, da Silva reveló que le pedía a los clubes donde jugaba que no hicieran público el estado de sus lesiones, la mayoría de ellas desgarros.