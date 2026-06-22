A través de sus redes sociales, Universitario compartió las primeras imágenes del atacante en Campo Mar, acompañadas de un mensaje que rápidamente generó la reacción de los hinchas: “Bienvenido a tu casa, Lapa”.

Lapadula ya trabaja con Universitario: primeras postales de su llegada a Campo Mar. Foto: Universitario

La presencia del delantero fue uno de los focos de atención de la jornada, ya que se trata de uno de los fichajes más importantes del fútbol peruano en los últimos años. Su incorporación ha despertado una enorme expectativa entre los aficionados, que esperan verlo pronto debutar con la camiseta merengue.

Un refuerzo llamado a marcar diferencias

En la ‘U’ consideran que la llegada de Lapadula puede convertirse en un factor determinante para los objetivos del segundo semestre. El atacante llega con experiencia internacional, ritmo de competencia y un amplio recorrido tanto en el fútbol europeo como en la selección peruana.

Más allá de sus condiciones futbolísticas, en Ate también destacan el perfil competitivo del delantero. La dirigencia y el comando técnico valoran el liderazgo que puede aportar dentro del vestuario y la influencia que puede ejercer sobre el resto del grupo.

Lapadula ha sido uno de los referentes de la selección peruana durante los últimos años y ahora intentará trasladar esa experiencia a un equipo que aspira a seguir siendo protagonista en el campeonato nacional.

El inicio de los entrenamientos marca el primer paso de una etapa que genera enorme ilusión en Universitario y sus hinchas. El club apuesta por que el ‘Bambino’ se convierta en una de las piezas clave del plantel para afrontar el Torneo Clausura y sostener la lucha por el tetracampeonato.

Fake news, un comunicado familiar y tres goles para la historia. En una de las semanas más sensibles para los Messi, Lionel quedó a un paso de convertirse en el máximo goleador de los Mundiales.



Devolvieron dignidad donde les dieron un hachazo.



El Quedado Especial, episodio 3. pic.twitter.com/i0oCaclBan — Miguel Villegas (@prakzis) June 22, 2026

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