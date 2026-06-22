Universitario mostró a Lapadula en acción durante su primer día de entrenamiento. Foto: Universitario
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Por Redacción EC

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