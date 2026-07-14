“Bienvenido al más campeón”: Universitario hace oficial el fichaje de Juan Manuel Requena | VIDEO
“Bienvenido al más campeón”: Universitario hace oficial el fichaje de Juan Manuel Requena | VIDEO
Por Redacción EC

Universitario de Deportes hizo oficial el fichaje de Juan Manuel Requena, quien se convirtió en el nuevo refuerzo para encarar el Torneo Clausura. El volante argentino fue anunciado en redes sociales y tiene como único objetivo conseguir el título nacional a fin de año con los cremas.

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