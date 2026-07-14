“Bienvenido al más campeón”: Universitario hace oficial el fichaje de Juan Manuel Requena | VIDEO

Universitario de Deportes hizo oficial el fichaje de Juan Manuel Requena, quien se convirtió en el nuevo refuerzo para encarar el Torneo Clausura. El volante argentino fue anunciado en redes sociales y tiene como único objetivo conseguir el título nacional a fin de año con los cremas.

“Bienvenido al más campeón”, publicó Universitario en sus canales oficiales. Además, compartió un video en el que aparece Requena para dar un mensaje de ilusión a la hinchada merengue: “Feliz de llegar al más grande. ¡Y dale U”, expresó el mediocampista.

Requena llega procedente de Unión La Calera. En su última temporada, disputó 12 partidos por la liga chilena, registrando un 87% de efectividad en los pases, un promedio de 6.3 recuperaciones por encuentro y 6.5 duelos ganados por partido. Las cifras reflejan sus características como volante de recuperación y equilibrio en el mediocampo.

El nuevo refuerzo crema pasó por clubes como Newell’s Old Boys, Brown de Adrogué, Estudiantes de Caseros, San Martín de San Juan, Santamarina, San Telmo y Atlanta. Luego, dio el salto al fútbol internacional con Deportivo Táchira de Venezuela, donde disputó la Copa Libertadores, antes de incorporarse a Unión La Calera de Chile.

Con 27 años, Requena espera abrirse paso en el once inicial de Héctor Cúper. Su llegada representa una alternativa para el mediocampo crema, que se ha reforzado para encarar el segundo semestre del año.

SOBRE EL AUTOR