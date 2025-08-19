El descenso de Binacional ha remecido a la Liga 1. Luego de que la Sala Penal de Puno revocara la medida cautelar que les permitía jugar en Primera División, el ‘Poderoso del Sur’ no seguirá en la competencia y el campeonato sufrirá modificaciones, afectando a Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal.
De acuerdo al reglamento de la Liga 1, ante un descenso administrativo de Binacional, “solo se anularán los puntos del campeonato en curso”; es decir, el Torneo Clausura. Los puntos logrados en el Torneo Apertura se mantendrán tal cual están.
Si miramos la tabla de posiciones del Clausura 2025, Sporting Cristal es líder con 16 puntos, Cusco FC es segundo con 15 y Universitario tercero con 14. Tras el descenso de Binacional, los tres primeros lugares quedarían así:
- Universitario / 14 puntos
- Sporting Cristal / 13 puntos
- Cusco FC / 12 puntos
