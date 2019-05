Binacional y otros equipos provincianos protagonistas en los últimos años

Por: Kenyi Peña Andrade



Binacional es el equipo sensación del fútbol peruano. El conjunto de Juliaca superó 3-2 de visita a Alianza Universidad con goles de Zeta (44’), Kambou (51’) y Millán (69’). Con esto, el cuadro de Javier Arce es más líder que nunca al sacarle cinco puntos de ventaja a Cristal y once a Universitario. Es el candidato número uno para salir campeón del Apertura.

Sin embargo, no es la primera vez que un cuadro del interior del país sorprende en el fútbol peruano y le pelea los primeros lugares a los llamados grandes. Es más, hasta se dieron casos en los que llegaron a salir campeones. En la siguiente nota revisamos quiénes fueron esos cuadro provincianos que dieron que hablar.

En el año 2007, el Bolognesi de Tacna fue el gran protagonista del Descentralizado. El equipo dirigido por Juan Reynoso, entre los que figuraban jugadores como Luis 'Cachito' Ramírez Junior Ross y Jesús Álvarez, se consagró como el gran campeón del Clausura. Aquel conjunto será recordado por su juego ordenado y eficaz.

Otro equipo, que no era de Lima, y se robó el corazón de todos fue el Estudiantes de Medicina. Aquella oncena que representaba a Ica, dirigida por Franco Navarro, no logró coronarse con un título ya que perdió la final del Clausura 2001. Esto se dio ante otro provinciano, el Cienciano del Cusco. No obstante, el equipo morado deslumbró con su gran juego y destacaban futbolistas como Alex Magallanes, Carlos Barrionuevo y Germán Carty.

La lista de otros cuadros provincianos que ganaron copas la conforman: Cienciano campeón Clausura 2001, Apertura 2005 y Clausura 2006, Juan Aurich campeón nacional 2011 y Melgar campeón nacional 2015. Ahora, solo queda esperar si Binacional puede hacer historia al igual que los equipos mencionados. Aún queda mucho por jugarse.