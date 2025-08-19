El martes 19 de agosto de 2025, la Corte Superior de Justicia de Puno revocó el amparo judicial que mantenía a Deportivo Binacional en la Liga 1. Esta medida determinó que el club, expulsado repentinamente del torneo en curso, desciende directamente a la Segunda División. La anulación implica que sus partidos del Torneo Clausura — incluyendo los resultados, goles y sanciones— serán eliminados del registro oficial.

La decisión judicial no solo afecta a Binacional sino que también reconfigura la tabla de posiciones del Clausura. Universitario de Deportes pasaría ahora a encabezar la clasificación con 14 puntos. En contraste, Sporting Cristal y Cusco FC perderían los tres puntos obtenidos contra Binacional, quedando con 13 y 12 unidades respectivamente. Este cambio altera el panorama competitivo en un momento crucial de la temporada.

La abrupta eliminación de Binacional genera una fuerte conmoción en el fútbol peruano. La suspensión intempestiva del club en pleno campeonato pone en evidencia vulnerabilidades institucionales en la estabilidad del torneo y las decisiones que lo afectan. Además, reaviva las preocupaciones en torno a la administración judicial y deportiva en casos priorizados por resoluciones legales de último momento.

Para Deportivo Binacional, conocido como “El Poderoso del Sur,” este desenlace marca un nuevo capítulo de adversidad. Tras ser restituidos a Primera División mediante resolución judicial a finales de 2024, ahora se enfrentan al descenso formal en pleno torneo 2025. Este desenlace plantea serios desafíos para la viabilidad deportiva y administrativa del club en los próximos años.

