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Binacional volverá a la Liga 1: Tribunal Constitucional falla a favor y ordena a la FPF su reposición. (Binacional)
Binacional volverá a la Liga 1: Tribunal Constitucional falla a favor y ordena a la FPF su reposición. (Binacional)
Por Redacción EC

Deportivo Binacional volverá a la máxima categoría del fútbol peruano. El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda presentada por el club puneño y ordenó a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) reincorporarlo a la Liga 1 para la temporada 2027.

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