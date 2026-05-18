Deportivo Binacional volverá a la máxima categoría del fútbol peruano. El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda presentada por el club puneño y ordenó a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) reincorporarlo a la Liga 1 para la temporada 2027.

El conflicto se remonta a agosto de 2025, cuando la FPF tomó conocimiento de la decisión del Poder Judicial de declarar extinguida la resolución que había permitido a Binacional disputar la Liga 1. A raíz de ello, el cuadro de Juliaca fue retirado del campeonato nacional y la tabla de posiciones sufrió modificaciones.

Ahora, según reveló RPP, el Tribunal Constitucional concluyó que se vulneró el derecho al debido procedimiento del club puneño. En la resolución también se exhorta a la FPF a establecer mecanismos más claros y estrictos para la aplicación de sanciones deportivas que puedan afectar directamente a los clubes.

El documento del TC señala además que las autoridades deportivas deberán evitar que las sanciones “correctamente impuestas se tornen inejecutables”, especialmente en casos relacionados con descuentos de puntos y resoluciones en segunda instancia. La decisión representa un fuerte llamado de atención para el manejo administrativo del fútbol peruano.

Cabe recordar que en diciembre de 2024, la Corte Superior de Justicia de Puno ya había emitido un fallo favorable para Binacional, ordenando su reintegración a la Liga 1 debido a que la FPF no ejecutó sanciones contra Sport Boys correspondientes al campeonato 2022. Sin embargo, meses después aquella medida cautelar quedó sin efecto.

Tras este nuevo fallo del TC, Binacional recupera su lugar en la primera división y vuelve a instalar un debate que pone en jaque a la FPF: su falta de decisión y la celeridad para hacer cumplir sus propias resoluciones.

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