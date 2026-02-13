Diego Romero comete insólito ‘blooper’ y Cienciano descuenta ante la ‘U’.

Un giro inesperado llegó al minuto 80 en el Estadio Monumental, cuando Cienciano logró recortar distancias en el marcador ante Universitario de Deportes gracias a un tanto que nació de un error garrafal del portero Diego Romero. El guardameta intentó controlar un tiro libre ejecutado por Alejandro Hohberg, pero terminó ingresando con todo y balón a su arco.

El tanto visitante, que decretó el 2-1 parcial, encendió al público y reactivó a Cienciano, que había mostrado destellos de peligrosidad durante el desarrollo del encuentro. Hohberg fue, una vez más, protagonista en ataque para el equipo imperial, aprovechando la confusión en la última línea merengue y capitalizando uno de los pocos errores en una tarde dominada por Universitario. El descuento puso un nuevo matiz al duelo por la tercera fecha del Torneo Apertura, obligando a los locales a poner atención en el cierre.

Con el marcador ahora más apretado, Universitario busca sostener su ventaja mientras Cienciano mete presión en busca de la paridad. El juego sigue en curso y promete una recta final intensa ante el empeño cusqueño de rescatar al menos un punto en su visita a Ate.