Diego Romero comete insólito ‘blooper’ y Cienciano descuenta ante la ‘U’.
Por Redacción EC

Un giro inesperado llegó al minuto 80 en el Estadio Monumental, cuando Cienciano logró recortar distancias en el marcador ante Universitario de Deportes gracias a un tanto que nació de un error garrafal del portero Diego Romero. El guardameta intentó controlar un tiro libre ejecutado por Alejandro Hohberg, pero terminó ingresando con todo y balón a su arco.

