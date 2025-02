“Levantó su nivel”, analizó el diario Olé sobre el desempeño del lateral. “Mostró temperamento”, elogió TyC Sports. Lucho fue uno de los mejores de Boca en el partido en el que fue homenajeado por cumplir 150 partidos con la azul y oro. Y terminó el encuentro como capitán y aplaudido por el hincha que colmó la Bombonera para alentar y presionar a su equipo.

Revive y disfruta el golazo de Luis Advíncula a Aldosivi:

¡¡LOCURA TOTAL EL GOLAZO DE ADVÍNCULA PARA BOCA 1-0 ALDOSIVI!! pic.twitter.com/pcTETqkkVv — SportsCenter (@SC_ESPN) February 22, 2025

“Sé que no tuve un buen 2024. Estoy tratando de recuperar la forma. Sabemos lo que demanda este equipo. Estoy volviendo a ser el jugador que quiero ser”, comentó Luis tras el encuentro. Después de sus lágrimas en el Maracaná por perder la final de la Libertadores 2023 ante Fluminense, encuentro en el que anotó un gol de zurda, Advíncula no fue el mismo. “Es un gol que no voy a olvidar, lamentablemente no sirvió”, declaró aún con tristeza en junio del año pasado. El golpe que significó no ser campeón de América no solo retumbó a Boca, sino que casi noquea al peruano.

Desde julio de 2021, cuando fue fichado, hasta hoy, Advíncula acumuló 150 partidos con Boca Juniors. Está lejos de ser un Julio Meléndez -catalogado como ídolo del club-, pero seguramente es un referente de los últimos años. Es capitán y líder, y se lo ganó a punta de esfuerzo y dedicación.

Luis Advíncula. (Foto: Getty Images)

“El mejor después de Meléndez”

En el Mundo Boca hay dos respuestas que rondan a Advíncula: está pasando -así como todo el equipo- un momento muy irregular por su bajo rendimiento y por sus lesiones (en 2024 estuvo fuera 58 días); sin embargo, es uno de los pocos jugadores que entiende lo que significa la camiseta azul y oro.

“La gente le reconoce su sacrificio, entrega y compromiso”, analiza Emiliano Nunia, periodista de Radio Villa Trinidad. “Es el mejor después de Meléndez”, añade Gustavo Pereyra, hombre de prensa de “Mundo Xeneize”. Los elogios casi siempre han estado a la orden del día para Lucho en Boca. El propio Julio Meléndez dijo alguna vez a este Diario que el lateral estaba “camino a ser ídolo del club”, aunque esto es muy difícil que se dé porque -según periodistas que cubren al club xeneize- no ha ganado un título importante.

Peruanos con más títulos en la historia de Boca Juniors José Pereda (6) Carlos Zambrano (5) LUS ADVÍNCULA (4) Julio Meléndez (3) Walter Ormeño (1) Miguel Loayza (1) Víctor Benítez (1)

Y en ese contexto aparece Alianza Lima. Lucho no estuvo presente en el partido de ida por una lesión. Ni él ni otras figuras como Edinson Cavani o Ander Herrera. Y el elenco dirigido por Fernando Gago perdió por 1-0 en un partido jugado en el estadio Alejandro Villanueva. Advíncula, como los demás, no fueron ajenos a las críticas.

Pero ahora estarán para el partido de vuelta. Y es ahí donde se jugarán todo. Si Boca empate o pierde, se queda fuera de todo torneo internacional en este año. Es decir, sería la catástrofe. Pero si gana, seguirá de pie buscando esa ansiada séptima estrella de América que podría poner a Luis como uno de los ídolos del club.