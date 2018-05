Boca Juniors vs Alianza Lima: 'íntimos' expresan su molestia por no recibir entradas Alianza Lima lamentó que los dirigentes de Boca Juniors no les hayan otorgado entradas para el partido de esta noche (7:15 p.m. EN VIVO por FOX SPORTS) por la Copa Libertadores.

El entrenador de Alianza Lima Pablo Bengoechea asumió la responsabilidad tras la derrota en casa por Copa Libertadores ante Junior de Barranquilla. (Foto: Reuters)