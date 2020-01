La noche de jueves, Universitario de Deportes jugará un amistoso de primer nivel contra Boca Juniors de Argentina, equipo que se presentará con todo su potencial y que será un buen examen para ver el nivel que han alcanzado los de Gregorio Pérez.

El cuadro crema se alista para enfrentar la primera fase de la Copa Libertadores 2020 contra el Carabobo de Venezuela y un amistoso contra el cuadro Xeneize, que presentará a lo mejor de su plantel bajo la dirección técnica de Miguel Ángel Russo, tiene mucho valor porque se trata de un rival de prestigio.

Y como para que no queden dudas de que este encuentro será de primer nivel, basta con ver cómo luce la cancha del estadio San Juan del Bicentenario, donde se jugará este partido. El gramado del coloso de la provincia del mismo nombre luce un verde impecable. Como para no tener pretexto para no elaborar buen juego.

Universitario de Deportes ya conoció el campo dado que hace unos días enfrentó a Huracán en ese mismo escenario. El duelo terminó con triunfo favorable para los cremas por 2-1 con goles de Jonathan Dos Santos y Alexander Succar. Un buen inicio para un equipo nuevo que se ilusiona con llegar a la fase de grupos del torneo continental, como primer objetivo.

Pero se viene Boca Juniors y habrá que ver qué plantea Gregorio Pérez ante un equipo de jerarquía. Salir atacarlo puede parecer de locos, pero si la intención es probar, no sorprendería ver a los cremas jugando de forma intensa ante uno de los últimos campeones del fútbol argentino.

