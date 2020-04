Hace menos de un año que llegó a vestir la camiseta crema, aunque su paso por la ‘U’ no fue el mismo que tuvo con la Selección de Bolivia en el Preolímpico Sub23. El futbolista no tuvo el mejor de los rendimientos y dejó de ser considerado en los partidos de Universitario. Por ello, cuando finalizó su contrato, la institución estudiantil decidió no aplicar una renovación. Al marcharse del Perú, Henry Vaca firmó por el Atlético Goianiense de Brasil, pero recuerda con cariño su paso por Ate.

“Mi experiencia con Universitario fue muy linda, ya que fui al más grande del Perú. Fue muy lindo ir a un club con mucha hinchada y responsabilidad, y algún día me gustaría volver porque me encantó Universitario”, sostuvo Henry Vaca en una entrevista con la Bodega del Gol.

“El fútbol peruano ha crecido bastante, tiene grandes jugadores. A mí me tocó estar poco tiempo, 6 meses, esperemos algún día volver con más experiencia porque creo que me faltaba un poco para agarrar la titularidad”, añadió el mediompista.

Es preciso recordar que, Henry Vaca acumuló 182 minutos con la camiseta de Universitario de Deportes a lo largo de ocho partidos disputados, de los cuales siete ingresó como suplente y solo uno como titular. En su debut, el jugador asistió a Germán Denis para el gol que le di la victoria al cuadro‘crema en un duelo frente a Pirata FC.

El Ministro de Salud sobre el regreso del fútbol

El Ministro de Salud, Víctor Zamora, se pronunció sobre el reinicio del fútbol en nuestro país y aseguró que mientras no salga una vacuna contra el coronavirus, el deporte rey no podrá jugarse con público. “A mí me gusta ir al estadio con mi hijo, pero ahora con esta pandemia me cuesta aceptar que no podré festejar un gol de la 'U' sin abrazarme con la multitud. Acá mientras que no aparezca la vacuna, esas cosas no podremos hacer más”, aseguró.

