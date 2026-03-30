Bolivia TV EN VIVO: transmite el partido de Bolivia vs Irak por la final del repechaje al Mundial 2026. ¿Cómo ver Bolivia TV EN VIVO? Para que puedas ver Bolivia TV EN DIRECTO, tienes las opciones de verlo por señal abierta, cable o streaming. Si quieres ver el partido por señal abierta, solo tendrás que conectar una antena (UHF/VHF) y sintonizar el Canal 7. Si lo miras por TV en cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes cableoperadores: Tigo, Entel TV y AXS, entre otros. Si quieres ver el juego online por internet, podrás sintonizar la web de Bolivia TV.