Bolsa de minutos desaparece luego de 14 años en el fútbol peruano.

Luego de 14 años ininterrumpidos, la bolsa de minutos dejará de ser una regla en la Liga 1 y la decisión de alinear a jugadores jóvenes será por decisión de cada comando técnico y no una obligación. El anuncio lo hizo Agustín Lozano y esto se implementará a partir de la temporada 2023.

La regla inició un año después de la clasificación de la selección peruana al Mundial Sub 17 el 2007. Por entonces, los clubes estaban obligados a acumular un mínimo de 1170 minutos en el Apertura y Clausura.

Aunque habían quienes estaban a favor de la bolsa de minutos, varios técnicos no estaban conformes con esta regla. Chemo del Solar encontró complicaciones en algunos equipos: “Sinceramente, creo yo, que hay equipos que, por la capacidad de los chicos, tiene las condiciones adecuadas para jugar, por ejemplo: Sporting Cristal, Alianza Lima, Universitario, Cantolao y la San Martín, son chicos que quizás tienen una formación bastante adecuada y que pueden jugar en Primera División”.

“Pero hay otros equipos donde las divisiones menores no están desarrolladas y probablemente a esos chicos les cueste mucho más jugar en Primera División. Yo no sé si lo mejor es: imponer esta regla para que jueguen los chicos en Primera División o que sea algo natural y con la capacidad que tengan se la ganen de jugar más adelante en Primera División”, añadió el DT en una entrevista el 2018.

Juan José Oré, técnico de la selección peruana que clasificó al Mundial Sub 17, era otro de los que no estaban a favor. En entrevista a Depor, indicó: “La Bolsa de Minutos no ha servido en todo este tiempo. Cuando se obliga a usar a usar jugadores juveniles de esa manera no es bueno. Este regla se creo porque muchos entrenadores no arriesgaban y no le daban oportunidad a los menores. Yo siempre he dicho que el debut de un chico en primera se debe dar de forma natural”.