Negociación con Farioli

Durante el proceso de scouting, el área deportiva de Alianza Lima liderada por Franco Navarro tuvo a bien escuchar el pedido de Néstor Gorosito por Brian Farioli, un volante argentino de 26 años que todavía tenía vínculo con Colón de Santa Fe. A simple vista, el fichaje era, por lo menos, polémico. Había jugado apenas ocho partidos en la última temporada. Ningún gol. Ninguna asistencia.

El historial de lesiones fueron la primera alarma. En mayo del 2023, Brian Farioli sufrió una rotura de ligamento cruzado en la rodilla derecha que lo mantuvo al margen de las canchas hasta mediados del 2024. Una vez que el futbolista retornó en agosto de ese año, pudo tener regularidad y sumó ocho encuentros hasta que padeció una nueva lesión, pero en la pierna izquierda. Esta vez se trataba de una miotendinitis en el tendón de Aquiles que lo sorprendió en octubre y que no le permitió acabar la temporada.

Ante este contexto, Brian Farioli vio con muy buenos ojos que un equipo como Alianza Lima confíe en él. Es por eso que, una vez que recibió la oferta, el entorno del jugador no dudó en brindar todas las facilidades para llegar a un acuerdo con el equipo peruano. Negoció su cláusula de salida y se presentó ante el cuadro ‘íntimo’ como jugador libre. Es decir, Alianza Lima no pagó ningún monto por él a Colón de Santa Fe y consistió en un trato directamente con el jugador.

Llegada de Farioli y exámenes médicos

El futbolista arribó a Lima el último miércoles, en el primer día del año. Ilusionado, pero también como un mal presagio, le dijo a la prensa que esperaba pasar exámenes médicos para finiquitar todo el vínculo y poder ser presentado. Al día siguiente, el jueves, el futbolista acudió por la mañana a pasar dichas pruebas, pero los resultados recién serían dados el viernes.

Fue el último viernes que el área médica de Alianza Lima le dio la observación a Franco Navarro, Director Deportivo del club, de que Brian Farioli no se encontraba en óptimas condiciones. Si bien ya desde el área deportiva se sospechaba que el futbolista iba a tener que ser llevado de a pocos, no se contemplaba que su tiempo de recuperación para llegar a nivel competitivo iba a ser tan prolongado.

Ante esta alarmante novedad, en Alianza Lima decidieron entre dos caminos: esperar aquel tiempo prolongado y seguir apostando por Brian Farioli, o desistir de su contratación. Según pudo conocer El Comercio, en aquel momento se ponderó la urgencia que tiene el club íntimo de que todos estén aptos considerando que las competencias empiezan pronto: la Liga 1 a finales de enero y la fase previa de Copa Libertadores a inicios de febrero.

Consecuencias legales

Al no aprobar exámenes médicos, Brian Farioli no llegó a firmar contrato con Alianza Lima. Incluso, desde el área deportiva del club ‘íntimo’ tomaron las precauciones del caso al tratarse de un jugador con lesiones y supeditaron la firma del vínculo a que las pruebas médicas resulten satisfactorias. Por tanto, no tendría que haber ningún tipo de indemnización al futbolista.

De momento, Alianza Lima continuará en la búsqueda de un nuevo futbolista que ocupe las posiciones de volante interior o enganche tal como lo hacía Brian Farioli. Hasta ahora, los fichajes que ha concretado son los nacionales Jean Pierre Archimbaud y Miguel Trauco, y los extranjeros Fernando Gaibor, Guillermo Enrique y Guillermo Viscarra.