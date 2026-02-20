Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Brisas/La Isla vs Playa Bonita en vivo se enfrentan por la fecha 3 de la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026. Sigue todos los detalles del partido que organiza El Comercio e IGMA Sports.
Brisas/La Isla vs Playa Bonita en vivo se enfrentan por la fecha 3 de la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026. Sigue todos los detalles del partido que organiza El Comercio e IGMA Sports.
Por Redacción EC

Brisas/La Isla 1 vs Playa Bonita EN VIVO se enfrentan en la playa Los Cocos por la fecha 3 de la Categoría 2015/2016 Plata de la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, viernes 20 de febrero de 2026, a las 6:30 p.m. ¿Dónde ver? El resumen del partido lo podrás ver en El Comercio, acompañada por una galería.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Brisas/La Isla vs Playa Bonita EN VIVO por la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026
Fútbol peruano

Brisas/La Isla vs Playa Bonita EN VIVO por la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026

Brisas/La Isla vs Las Palmas EN VIVO por la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026
Fútbol peruano

Brisas/La Isla vs Las Palmas EN VIVO por la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026

Brisas/La Isla 1 vs Playa Bonita EN VIVO por la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026
Fútbol peruano

Brisas/La Isla 1 vs Playa Bonita EN VIVO por la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026

Playa Blanca vs Playa del Sol Categoría 2013/2014 Oro EN VIVO por la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026
Fútbol peruano

Playa Blanca vs Playa del Sol Categoría 2013/2014 Oro EN VIVO por la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026