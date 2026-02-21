Brisas/La Isla vs Playa Bonita EN VIVO por la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026

Brisas/La Isla vs Playa Bonita EN VIVO se enfrentan en la playa Los Cocos por la fecha 3 de la Categoría 2011/2012 de la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 21 de febrero de 2026, a las 8:10 p.m. ¿Dónde ver? El resumen del partido lo podrás ver en El Comercio, acompañada por una galería.

Previa, Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026

La Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026 se alista para encender el verano deportivo en la playa Los Cocos, ubicada en los balnearios al sur de Lima, con su tercera edición consecutiva. El certamen, organizado por El Comercio e Igma Sports, reunirá a jóvenes futbolistas de distintas categorías formativas que buscarán mostrar su talento en un entorno único junto al mar.

Este torneo veraniego se ha consolidado como una plataforma importante para el desarrollo de las futuras promesas del fútbol peruano, ofreciendo partidos tanto para equipos masculinos como femeninos y categorías Master 40. La competencia no solo promueve la pasión por el fútbol entre los más jóvenes, sino que también se convierte en una ocasión para que familiares y aficionados disfruten del deporte en un ambiente familiar y festivo.

Con el inicio programado para este viernes 6 de febrero, se espera que la playa Los Cocos se llene de actividad y entusiasmo con encuentros intensos y un ambiente veraniego que combina deporte, sol y playa. La Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026 sigue apostando por el talento local y la formación deportiva desde edades tempranas, convirtiéndose en un evento destacado dentro del calendario juvenil nacional.