Bruno Duarte, defensor de UTC, no se guardó nada tras la derrota por 4-2 ante Universitario de Deportes por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1.

Duarte indicó que en la jugada del segundo gol de la U recibió un fuerte pisotón que debió ser cobrado o revisado por el VAR.

​“A nosotros nos han cobrado cada cosa y, en el segundo gol, mira cómo tengo el pie, el tobillo. Yo siento que él me pisa todo y no puedo reaccionar y ni siquiera van a verla al VAR”, denunció.

“Aunque sea que vaya y la revise, pero no hacen nada. O sea, ya por ahí tanta injusticia, eso es lo que me duele y me da mucha bronca. Tanta injusticia que haya. Ellos empataron y con ese envión fueron para adelante, ¿no? Pero nada, estoy dolido por las dos cosas”, continuó.

El defensor argentino reconoció la labor del equipo durante el primer tiempo.

“Nosotros hicimos, como te digo, te repito, el mejor primer tiempo creo que de todo el torneo. Pero bueno, queda mucho todavía. Duele, la verdad duele. Duele un montón perder así, que te hagan tres goles en un tiempo”, comentó.

“Tengo que ir ahora a hacerme una placa porque la verdad que se me hinchó mucho, no puedo ni caminar. Pero esas cosas, por eso te vuelvo y te repito, los árbitros no... O sea, da mucha injusticia que haya. No hay tres, cuatro árbitros, cinco. Hay más también en el VAR y nadie le colabora a nadie. No, no, que se decía: “No, se dio el gol y se dio el gol y ahí muere”, o sea, nada. Quedé tirado todo porque realmente pasó y no suceden las cosas, o sea, no entiendo, no entiendo. Muchas veces no entiendo y la verdad una lástima que pasen estas cosas”, finalizó.