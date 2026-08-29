El capitán de UTC criticó la labor del arbitraje durante el duelo ante Universitario en el estadio Héroes de San Ramón.
El capitán de UTC criticó la labor del arbitraje durante el duelo ante Universitario en el estadio Héroes de San Ramón.
Por Redacción EC

Bruno Duarte, defensor de UTC, no se guardó nada tras la derrota por 4-2 ante Universitario de Deportes por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1.

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