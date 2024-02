El tema de Paolo Guerrero y el club en donde jugaría sigue en duda, debido a que el futbolista afirmó mediante todos los medios digitales y tradicionales que se desligará del club ‘Poeta’ debido a las constantes amenazas que recibió desde que firmó su contrato. Tras este suceso, los rumores lo relacionan con Alianza Lima, que con la baja de Sabbag estaría en la búsqueda de un delantero.

Es por eso que, Bruno Marioni, director deportivo de Alianza Lima, salió a aclarar el tema y dijo lo siguiente: “Paolo Guerrero está descartado porque hoy está con un contrato con otro club. Nosotros conocemos muy bien las regulaciones, los reglamentos. Nosotros no vamos a hablar con un jugador mientras no esté en disposición de hablar para una posibilidad. Hoy Guerrero no es una posibilidad”, comentó para L1 Radio.

“Yo creo que se está sacando de foco su situación. Yo no soy quién para opinar. No me gustaría estar en esa situación en la que extorsionen o amenacen a mi familia. A nadie le deseo que reciba una amenaza. Es duro y difícil, pero es un tema que no me compete”, agregó.

“Yo en ningún momento hablé que no entraba en los planes de Alianza Lima por la edad o por incompatibilidad con Barcos. Yo lo que dije fue que, en ese momento, no entraba en la planificación de Alianza Lima”, finalizó.