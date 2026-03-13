¡Es un hecho! Este jueves 12 de marzo, Universitario de Deportes oficializó la incorporación al plantel de Bryan Reyna, que llega en condición de préstamo proveniente de Belgrano de Argentina.

El atacante peruano llegó a Lima esta tarde para ponerse bajo órdenes del profesior Javier Rabanal.

Cabe recordar que este movimiento se efectuó luego de que el ‘Picante’ renovara su vínculo con Belgrano hasta final del 2027.

“La cesión es con cargo, sujeto a cumplimiento de objetivos individuales de cantidad de partidos, goles y asistencias, y opción de compra por el 80% de los derechos económicos”, reveló Belgrano.

Es decir, Universitario tiene la opción de adquirir solo el 80% del pase del jugador al final del préstamo. El otro 20% le pertenece a Alianza Lima, club que precisamente vendió a Reyna al Belgrano de Córdoba.