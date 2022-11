Bryan Reyna es, sin duda, el jugador del momento en el fútbol peruano. Su descubrimiento es grato para nuestro balompié. Y por eso hoy en día los dos clubes más ganadores del país luchan palmo a palmo por su fichaje.

El extremo de 24 años, que aún pertenece a las filas del Cantolao, ha venido destacando a lo largo del año en el torneo local. Pero recién encontró mayor exposición de su talento cuando Juan Reynoso le dio la confianza en la selección peruana.

Reyna, por su puesto, no desperdició su oportunidad. En su debut con la ‘Blanquirroja’, en un amistoso frente a El Salvador, el joven atacante brilló y dejó sensaciones muy positivas, anotando uno de los goles de la goleada (4-1) al cuadro centroamericano.

A partir de esa actuación, Reynoso lo siguió considerando y el extremo de Cantolao volvió a arrancar de titular recientemente contra Paraguay. Sus regates, sus desbordes, su desequilibrio es lo que más llama la atención y, seguramente, será un gran aporte cuando inicie un nuevo proceso mundialista.

Bryan Reyna es una de las nuevas armas de la selección peruana Foto: Daniel Apuy / @photo.gec / NUCLEO-FOTOGRAFIA > DANIEL APUY

La pugna entre Alianza y Universitario

Por lo pronto, su futuro es una incógnita. Tras un año bueno en la Liga 1, no son pocos los clubes que pretenden contar con los servicios de Bryan Reyna. Pero, principalmente, Alianza Lima y Universitario lucen como los protagonistas principales de esta pugna.

El club blanquiazul, que desde ahora busca reforzarse de la mejor manera para luchar por el tricampeonato en el 2023 y para intentar borrar la mala imagen en Copa Libertadores, le presentó una oferta interesante -sin cifras oficiales- a Bryan Reyna y su club. La llegada del futbolista al Matute no debería significar ningún problema.

Sin embargo, en los últimos días Universitario se sumó a la pelea por el extremo. El club crema, que busca redimirse y encontrar nuevamente el camino de la gloria con la anhelada 27, también ha manifestado su interés en Reyna y está haciendo esfuerzos, desde lo económico, para poder concretar esa operación.

Lo último que se sabe es que ya hay un acuerdo de palabra para que Bryan Reyna juegue en Alianza Lima la próxima temporada. Así lo confirmó la misma presidenta de Cantolao, Gisella Mandriotti, en declaraciones a Minuto TV, programa de Youtube.

“Nosotros tenemos un pacto con Alianza Lima y ya está todo acordado para que Bryan Reyna se vaya a este club, incluso el jugador también ya aceptó. Mi papá fue el que conversó con Bryan y aprobó la decisión de ir a Alianza”, señaló.

Si bien el club chalaco ya tiene una opción primordial (la aliancista) y solo restan detalles en la negociación, no se descarta que esta operación se caiga por diversas razones. De hecho, el interés de la ‘U’ -y su poder de convencimiento- puede ser uno de los motivos, ya que Bryan Reyna también ve con buenos ojos a este equipo y el proyecto que tiene para con él. Incluso, se ha hablado mucho de su supuesto hinchaje crema. Ahí, claro, ya entra a tallar su deseo personal.

“No me puedo echar para atrás por más plata que me ofrezcan por Reyna. Nosotros ya acordamos con Alianza Lima y tenemos que cumplir, a menos que por factores externos ajenos a nuestro lado nuestro se caiga todo. ¿Cómo cuáles? Que él ya no quiera ir, que no prospere tema con sus representantes o que se vaya al extranjero. La ‘U’ también está muy interesado, pero yo les dije que tengo un pacto y mi palabra está por encima de todas las cosas”, apuntó Gisella Mandriotti.

Aún el extremo de 24 años no estampa ninguna firma, por lo que todavía Alianza Lima y la ‘U’ se mantienen a la expectativa de su decisión final. Sea cual sea el destino que escoja, desde el corazón y la cabeza, Bryan Reyna espera encontrar un buen refugio donde pueda explotar su talento al máximo. Las dos opciones que tiene al frente son realmente buenas. La pelota está en su cancha.

Otros casos similares

Desde antaño, Alianza Lima y Universitario vienen luchando por tener a los mejores refuerzos en sus planteles y eso les ha hecho coincidir una que otra vez en el mismo jugador. Ahí la indecisión y el dilema brota dentro del futbolista en cuestión, pues ambas opciones siempre serán atractivas.

Por nombrar algunos casos especiales, habría que empezar por Juan Reynoso, que inició su aventura futbolística en el Matute con los recordados ‘Potrillos’ y, tras la tragedia aérea del Fokker de la que se salvó, el ‘Cabezón’ asumió la gran responsabilidad de ser un líder dentro del cuadro blanquiazul a corta edad.

De hecho, con la experiencia de probarse en la Segunda División de España (Sabadell) y también en la selección nacional, Reynoso ya era considerado por muchos el mejor central del fútbol peruano. Por eso, ser el auténtico capitán de Alianza Lima en los 90′s no era ninguna casualidad.

Sin embargo, cuando Juan Máximo tenía la intención primordial de renovar su contrato con Alianza Lima, una propuesta económica del archirrival le sedujo. Al no llegar a un acuerdo con los ‘íntimos’, Universitario logró que el ‘Cabezón’ “traicione” los colores blanquiazules y se mude al Lolo. En la institución crema se quedó dos años y conquistó el recordado título nacional de 1993.

La llegada de Juan Reynoso a Universitario, proveniente de Alianza Lima, fue uno de los pases más comentados en los noventas. (Foto: GEC).

El “pacto de caballeros” entre los clásicos rivales se rompió a partir de entonces y hoy muchos hinchas íntimos siguen sin perdonar a Reynoso. Después de aquella operación, surgieron más casos parecidos al de él y la pugna se extendió con los años.

Al mismo estilo, Universitario quería seguir teniendo a Eduardo Esidio en sus filas tras el glorioso tricampeonato (1998-2000), que lo tuvo como protagonista tras anotar 37 goles en 38 partidos (una marca histórica que luego fue rota por Emanuel Herrera con 40 goles en el 2108).

Sin embargo, al año siguiente Alianza Lima logró arrebatarle el delantero brasileño a la ‘U’ para su Centenario. Esidio repitió la historia con el clásico rival y se coronó campeón nacional a final de la temporada. Ya al siguiente año regresó con el club merengue, que logró recuperarlo.

Eduardo Esidio se mudó de Universitario a Alianza Lima

De la misma manera, Marko Ciurlizza jugó desde 1996 hasta el 2000 en Universitario. Al igual que Esidio, Ciurlizza logró el tricampeonato crema de 1998,1999 y 2000, siendo un jugador clave. Todo indicaba que iba a seguir en el equipo crema, pero al siguiente año Alianza Lima logró ficharlo.

La única diferencia con Esidio es que Ciurlizza era hincha confeso del cuadro blanquiazul. Por ello, luego de su fugaz paso por Botafogo en 2001, retornó al fútbol peruano en 2002, optando jugar nuevamente por Alianza. El volante nacional se quedó en el club íntimo hasta el 2010, logrando tres títulos nacionales (2003, 2004 y 2006).

Asimismo, en los últimos años, Alianza Lima y Universitario pugnaron fichajes como el de Luis Tejada para el 2017 (se decantó por la ‘U’), José Manzaneda para la temporada 2019 (se vistió de blanquiazul), Alberto Rodríguez en 2020 (dejó la ‘U’ por Alianza), Christian Ramos para el 2022 (se decidió por los ‘íntimos’), Rodrigo Vilca en el presente año (estuvo cerca de ser blanquiazul y meses después terminó siendo crema), entre otros.