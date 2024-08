Belgrano cayó por la mínima diferencia ante Gimnasia de La Plata de local en la fecha 12 de la Liga Profesional Argentina 2024, Bryan Reyna se quedó en el banco de suplentes, a pesar de que la hinchada del ‘Pirata’ pedía que el jugador entrara. Sin embargo, su ‘DT’ hizo oídos sordos y lo dejó sin sumar un solo minuto en el partido.

Tras finalizar el partido, el director técnico brindó conferencia de prensa y explicó los motivos por el cual, Bryan no jugó. “Yo a Reyna lo veo todas las semanas, y Reyna tiene que entender que el fútbol argentino necesita que un jugador haga ciertas funciones en el equipo. Nosotros somos un equipo que juega colectivamente. Yo lo veo todas las semanas, y creo que Bryan tiene que dar más, por eso no juega. No está dando el 100%, y no tengo ningún problema en decirlo, porque se lo he dicho a él. Entonces, la gente no sabe”, expresó Juan Cruz.

Tras este mensaje y el pedido de la gente, Reyna hizo su descargo por redes sociales. “Quiero agradecer a toda la hinchada de Belgrano por su apoyo y cariño. Qué puedo decir, es mutuo. Estoy enamorado de esta hinchada, tengo muchos sentimientos encontrados cuando escuché gritar mi nombre”, indicó en un primer momento”, se lee en su historia de Instagram.

“Estoy al 100% dándolo todo para entregar mi mejor versión en la cancha. Los tiempos de Dios son perfecto y confío en que él pondrá todo en su lugar. Vine a brillar y no permitiré que nadie apague mi luz. Aguante la B”, finalizó Bryan.