Bryan Reyna respondió públicamente tras altercado que protagonizó con un equipo periodístico en su llegada Lima, hecho que derivó en una detención junto a su padre a causa de una fuerte agresión al vehículo de un programa de espectáculos. “Permítanme ser feliz y vivir en paz”, señaló después de denunciar acoso.

“El día de ayer, retornando del aeropuerto de nuestro viaje con la selección, mi padre y yo fuimos perseguidos y cerrados por ‘supuestos periodistas’ a lo largo de todo el camino hacia mi casa. El acoso es permanente, los tengo grabados y fotografiados haciendo guardia todo el tiempo afuera de mi casa o donde esté, sin respetar mi vida privada y familiar”, empezó diciendo el jugador de Alianza Lima a través de un comunicado.

“Sé que se cometió un error y pido las disculpas del caso por el accionar de mi padre, quien tendrá que hacerse responsable de sus actos, pero comprendan que todo tiene un límite y con la inseguridad que vivimos en nuestro país, ser perseguido por un auto con lunas polarizadas genera preocupación para cuaquier ciudadano”, se lee en el pronunciamiento.

“Esto que estoy viviendo no es normal, no está bien. Yo no molesto a nadie. Únicamente juego al fútbol. Permítanme ser feliz y vivir en paz”, sentenció Bryan Reyna.

El comunicado de Bryan Reyna sobre altercado de su padre.