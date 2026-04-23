Por Fernanda Huapaya

Un nuevo capítulo de reconocimiento al deporte femenino en el país. Este miércoles 29 de abril se llevará a cabo la quinta edición de la ceremonia de premiación anual Igualdad, Mujer y Deporte organizada por la Fundación Deporte en Igualdad y la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC) y que tiene como aliado al Instituto Peruano del Deporte (IPD). El Comercio pudo conversar con Sisy Quiróz, presidenta de la Fundación Deporte en Igualdad y una de las propulsoras de estos premios dirigidos a instituciones comprometidas y deportistas mujeres de diversas disciplinas.

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